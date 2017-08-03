Через Бутинге импортировано на 3,3% больше нефти

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BNS
четверг, 3 августа 2017 г. 18:22
Управляемый нефтеперерабатывающей и транспортирующей компанией Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал (Butinges naftos terminalas) за семь месяцев года перевалил 5,377 млн тонн нефти - на 3,3% больше, чем год назад, когда объёмы перевалки достигали 5,205 млн тонн.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Только в июле Butinges naftos terminalas перевали 980,5 тыс. тонн нефти, или на 22,3% больше, чем в июле прошлого года (801,6 тыс. тонн) и на 19,6% больше, чем в июне этого года (820,1 тыс. тонн), сообщила BNS Дирекция Клайпедского морского порта.

За 2016 год терминал всего перевалил 9,31 млн тонн нефти, или на 7,3% больше, нежели в 2015 году (8,68 млн тонн).

Orlen Lietuva через Бутингский терминал с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.

BNS
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