Через Бутинге импортировано на 3,3% больше нефти

Управляемый нефтеперерабатывающей и транспортирующей компанией Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал (Butinges naftos terminalas) за семь месяцев года перевалил 5,377 млн тонн нефти - на 3,3% больше, чем год назад, когда объёмы перевалки достигали 5,205 млн тонн.

Только в июле Butinges naftos terminalas перевали 980,5 тыс. тонн нефти, или на 22,3% больше, чем в июле прошлого года (801,6 тыс. тонн) и на 19,6% больше, чем в июне этого года (820,1 тыс. тонн), сообщила BNS Дирекция Клайпедского морского порта.

За 2016 год терминал всего перевалил 9,31 млн тонн нефти, или на 7,3% больше, нежели в 2015 году (8,68 млн тонн).

Orlen Lietuva через Бутингский терминал с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.