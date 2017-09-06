Экономист Повилас Станкявичюс утверждает, что, по мнению многих, евро создал прецедент для повышения цен, но евро как валюта не виноват в повышении цен. Но специалист согласен, что новая валюта в Литве запустила этот процесс, цены начали расти.

«Цены росли, работники в Литве начали требовать более высокие зарплаты. Предприятия, нанимая работников, должны им платить больше, так как иначе в Литве трудно найти работников. Тогда растут издержки предприятий, и они вынуждены, чтобы защитить свой бизнес и сохранить прибыль, повышать цены на продукты и услуги. Так начинается практически бесконечный процесс», - объяснил экономист.

Между тем, председатель Комитета Сейма по экономике Виргиниюс Синкявичюс обратил внимание, что на литовский рынок и повышение цен влияют и процессы в соседних странах.

«У многих предприятий треть расходов составляет горючее, поэтому, когда растут цены на горючее, автоматически будут расти цены. Часто люди говорят, что цена на горючее снизилась, а другие цены – нет. Да, так как в это время было повышение зарплат, и вернуться к прежним ценам уже сложно», - сказал член Сейма.

Он подчеркнул, что рынок в Литве маленький, а это тоже очень важный фактор.

Член Сейма Довиле Шакалене уверена, что после введения евро социальное неравенство увеличилось. По ее словам, общественность долгое время слышала отрицания политиков, утверждения, что, согласно статистике, цены не растут, хотя люди не могут прожить на свою зарплату.

«Сейчас у нас есть две отдельные Литвы. Есть Вильнюс и та его часть, где люди получают 3000-4000 евро, и остальная часть, где получают 300-400 евро», - считает Шакалене.

«К тому же, у нас все еще советский менталитет, страх перед властью и начальством, страх попросить вознаграждение за свои способности, знания, навыки. Многие работодатели поддерживают это жестокими выражениями: можешь идти, за тобой стоит очередь таких, как ты. На самом деле, очередь стоит у самолета, мы все еще в больших количествах теряем людей», - сказала политик.

Работающий в строительном секторе Видас Вильчинскас уверен, что власть была слишком самоуверенной, гарантируя, что цены не будут повышаться, так как у нее в руках нет никаких рычагов регулирования экономики. Кроме этого, мужчина замечает и искусственно раздуваемый «пузырь» недвижимого имущества, который, по его убеждению, обязательно лопнет.