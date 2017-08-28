На бирже электроэнергии Nord Pool в Литве стоимость электроэнергии на минувшей неделе достигала 41,75 евро за мегаватт-час (MWh) и была на 9% выше, чем на предыдущей неделе. По утверждению электропередающей компании Litgrid, примерно такие же цены были в Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции и Дании.
Nordbalt
© Reuters / Scanpix

"Причина высоких цен в регионе - небольшое предложение электроэнергии ветровыми электростанциями и ремонт атомных электростанций в Швеции. Всё это уменьшило предложение более дешёвой электроэнергии в государствах региона Балтийского моря", - говорится в пресс-релизе Litgrid.

По сравнению с прошедшей неделей, производство электроэнергии на ветровых электростанциях упало с 3,3 гигаватт-часов (GWh) до 1,1 GWh. Кроме того, на прошлой неделе в Швеции происходили ремонтные работы на АЭС, общая мощность которых составляет 4,5 GWh.

В Литве на прошлой неделе было импортировано почти три четверти потреблённой электроэнергии, из которой 30% было из Швеции, 26% - из Латвии, Эстонии и Швеции, 39% - из третьих стран и 6% - из Польши.

BNS
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