"Причина высоких цен в регионе - небольшое предложение электроэнергии ветровыми электростанциями и ремонт атомных электростанций в Швеции. Всё это уменьшило предложение более дешёвой электроэнергии в государствах региона Балтийского моря", - говорится в пресс-релизе Litgrid.
По сравнению с прошедшей неделей, производство электроэнергии на ветровых электростанциях упало с 3,3 гигаватт-часов (GWh) до 1,1 GWh. Кроме того, на прошлой неделе в Швеции происходили ремонтные работы на АЭС, общая мощность которых составляет 4,5 GWh.
В Литве на прошлой неделе было импортировано почти три четверти потреблённой электроэнергии, из которой 30% было из Швеции, 26% - из Латвии, Эстонии и Швеции, 39% - из третьих стран и 6% - из Польши.
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