Цены в Паланге: сколько денег нужно на развлечения

В Паланге сейчас многое подешевело. Поскольку вырос спрос, появилось немало столовых самообслуживания, некоторые кафе предлагают блюда по 1 евро. Однако жизнь на курорте не стоит на месте. Она течет по привычному руслу, здесь прекрасно уживаются низкие, высокие и даже "космические" цены на бургеры.

Правда, эти дорогие бургеры предлагаются для целой семьи и котлета там весит 1 кг, однако 30 евро - все же впечатляющая сумма.

Жилье в Паланге можно найти и, не заказывая номер в гостинице и не пользуясь услугами booking.com. Достаточно пройтись вокруг городского рынка.

У старого Палангского автовокзала на ступеньках сидят две женщины с табличками "Сдаем апартаменты".

"Вот здесь, рядом с рынком, одна женщина сдает отличные апартаменты за 40 евро. Там могут разместиться 4 человека. А около бывшего кафе Birutė есть хорошая квартира всего за 30 евро. Но поспешите, в пятницу-субботу она уже будет стоить 60 евро", - рассказали женщины.

У магазина, недалеко от храма, Казимерас из Шяуляй продает клубнику, он рассказал, что DELFI о нем уже писал.

"Это было несколько недель назад, когда клубника стоила 3,5 евро. Сейчас – на 50 центов дороже", - сказал он. Он рассказал, что продает поздние ягоды, их немного.

"Зато всегда продаю свежие ягоды. Рано утром, к 5 ч. приходят сборщики ягод, а в 7 я уже еду в Палангу. За день все раскупают. Только один раз 2-3 кг назад привез", - рассказал Казимерас.

Но чем ближе к рынку, тем ягоды дешевле – уже 3,90 евро.

Но рядом с рынком дешевле даже копченая рыба. Генуте, которая продает рыбу в киоске рядом с рынком рассказала, что до обеда продала 4 угрей.

"Все покупатели - литовцы. Кстати, угри после введения евро почти не подорожали. Сейчас они стоят 42 евро, раньше стоили около 130 литов. Вот этот красавец весит 800 г и стоит 33 евро. Если на ул. Й.Басанавичюса рыбу продают штуками, то у нас килограммами", - сказала она.

Однако рынок - не последняя наше место. В находящемся рядом салоне красоты мужская стрижка стоит 7 евро. Если пройти дальше, на восток, то на другой стороне в квартале многоквартирных домов на ул. Лепоёс, недалеко от православной церкви, та же услуга будет стоить 6 евро, а весной она стоила 5 евро.

Экскурсия по Паланге – 3 евро

Есть услуги, на которые географическое положение не влияет. Это аренда гироскутеров, велосипедов, электровелосипедов. Час катания на гироскутере обойдется в 15 евро, полчаса - 10 евро. Можно выбрать веломобиль по 8 евро в час, а электрический поезд, который едет через всю Палангу стоит 3 евро.

Более далекие поездки недешевы. На такси из центра Паланги в аэропорт (7 км) можно доехать за 10 евро, в Клайпеду на том же такси - за 25 евро.

Но по этим же маршрутам ходят маршрутные автобусы, в Клайпеду они едут каждых полчаса и стоят 1,4 евро.

Феномен мороженого

Суета центрального променада имеет свою цену. Хит этого сезона – домашнее мороженное с ягодами в свежеиспеченных вафлях стоит 4 eurевро за порцию. Сластены стоят в огромной очереди, чтобы полакомиться им, очередь стоит весь день, а к вечеру становится только длиннее.

На другой стороне улицы предлагают аквариумный педикюр с рыбками, который длится 15 минут.

За временную татуировку придется выложить 1-3 евро, а за портрет – от 30 до 70 евро.

Неизменный атрибут пляжа

На пляже кипит своя жизнь. Можно просто загорать, можно попивать пиво, рискуя получить штраф, можно пить пиво в кафе на пляже.

На пляже можно взять в аренду лежак за 1 евро в час или 4 евро на весь день.

Палангу невозможно себе представить без молодых людей предлагающих жареный хлеб и горячие чебуреки по 1,8 евро.

"Только пятый такой день этим летом, когда у моря тепло и много людей. А ведь уже 20 июля, пол-лета прошло", - печально вздохнул Томас, который сдает водные мотоциклы.

10 минут катания на таком мотоцикле стоит 30 евро. За надувной плот придется выложить 6 евро.

"Это очень дешево. В Турции такая услуга стоит 10 евро", - сказал Томас.

