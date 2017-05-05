Цены поражают: выходные в Друскининкай по цене двух недель на Сицилии

289 евро. Столько стоят две недели отдыха на Сицилии с авиаперелетом и проживанием в 4-звездочной гостинице на одного человека или отдых в выходные дни в Друскининкай для двоих.

Такие варианты были на сайте Makalius.lt. Они удивили жительницу Вильнюса Агне Кулитайте.

"Мда, что же выбрать", – иронизировала она.

DELFI связался с Кулитайте, она не скрывала, что подобные контрасты встречала и раньше.

"Цены смешные. Я давно хотела написать об этом, но забывала. Вчера зашла на сайте (речь идет о Makalius.lt – DELFI) и снова увидела похожие варианты, к примеру, поездка на Родос, кажется, на неделю в хорошей гостинице с завтраками и ужинами, столько же сколько стоят выходные в Бирштонасе в Resident SPA Birštonas. Ну, может, есть небольшая разница в цене, в Бирштонасе – 150, на Родосе – 200 евро, но похоже", – рассказала она.

Организатор туров Римвидас Ширвинскас, на сайте которого Makalius.lt были эти объявления, не скрывал: "Да, грубо говоря, выходные в Литве стоят дорого".

Но он прибавил, что и качество отдыха отличается. "Я раньше тоже все время злился, говорил, зачем отдыхать в Литве, если за границей можно отдохнуть качественнее, погода там лучше и т.п., однако иногда в Литве и за границей мы сравниваем разные вещи.

К примеру, это предложение. В цену входит массаж, услуги SPA, а это сказывается на цене, поскольку в наше время только массаж стоит 40-60 евро", – подчеркнул Ширвинскас.

"Я заметил, что люди, когда едут за границу, любят брать с собой "сухой паек" – полет плюс гостиница, остальное планируют сами.

В Литве они хотят, чтобы все было запланировано, чтобы они могли отдохнуть и ни о чем не думать, зарегистрироваться в гостинице и видеть, что и в какое время будут делать: массаж, ужин, гидромассаж.

А перелеты стоят дешево. Есть конкурирующие компании, поэтому, если появляются акции, более дешевые билеты на самолет, мы смотрим и пытаемся найти более дешевое проживание. Мы не выбираем такие же качественные гостиницы, как в Литве, иначе цена сильно отличалась бы", – сказал он.

Однако такие зарубежные предложения актуальны лишь во время отпуска и только для тех, кто его может взять в любое время, поскольку появляются неожиданно, надо быстро паковать чемоданы. А таких людей, по словам организатора, немного.

"Сегодня, к примеру, объявили предложение в Турцию на 20 за 199 евро. 20 дней с перелетом, проживанием, перевозкой, а если "все включено" – 329 евро", – сказал он.

Ширвинскас хочет заметить, что несмотря на то, что в выходные дни отдых на литовских курортах стоит дорого. Поэтому контрасты есть не только между поездками по Литве и за границу, но и внутри самой Литвы.

"Скажем, в Друскининкай в хорошей новой гостинице есть предложение за 29-35 евро на человека. Значит на одного 14-17 евро за ночь. Или в Паланге два дня на 4 человек – 105 евро, значит ночь для одного будет стоить всего 13 евро. И взгляните на снимки, какие там апартаменты – вау, какого уровня, не у бабушки", – сказал он.

Также можно найти и дорогие предложения.

"Мы с коллективом были в Паланге, на вилле Бельвилль, где неделя отдыха стоит 14 000 евро. Виллу человек строил для себя, но пока решил сдавать. Там и баня в соседнем здании и джакузи во дворе, большой бассейн, 8 спален, одним словом, великолепно, только как найти клиента, когда просят 14 000 евро за ночь", – рассказал Ширвинскас.

Однако он заметил, что отдых в Литве стоит достаточно дорого, и цены растут, но жители Литвы все чаще его выбирают и отдыхают на родине.