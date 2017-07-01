Цены на страховку для некоторых подскочили в разы

Повышение цен на страхование водительской ответственности буквально душит бизнес, связанный с перевозками. Однако страховщики уверяют, что эта сфера убыточна, а ценовую политику диктует рост числа ДТП, дорогие автомобили и расходы на их ремонт, пишет Vakarų ekspresas.

Литовская ассоциация перевозчиков Linava анализирует возможность учреждения собственной страховой компании. А таксисты утверждают, что рост цен на страховку осложняет их деятельность.

Весной этого года в СМИ сообщалось о недовольстве перевозчиков в связи с ростом цен на страхование гражданской ответственности водителей. Водители большегрузных машин протестовали, требовали разрешить им страховаться за границей, угрожали созданием своей страховой компании. По данным Linavа, некоторые за страховку вынуждены платить в несколько раз больше.

"В соседних странах цены более благоприятные, несмотря на то, что и география перевозок и факторы риска такие же, как у литовских перевозчиков. В прошлом году в среднем цены увеличились на 30%. В первом квартале этого года был зафиксирован еще больший рост цен. Конгресс обязал президиум Linavа принять все решения, необходимые для создания страховой компании", – информировал пресс-секретарь Linavа Витаутас Клейнаускас.

Не менее мрачная ситуация и с таксистами.

В редакцию обратился таксист Альфонсас Вайнутис, который рассказал, что страховка в компании BTA для него выросла больше чем в три раза – с 109 до 384 евро за год.

69-летний таксист из Клайпеды водит машину уже 50 лет, за все это время он ни разу не был виновником ДТП. Он ездит и на прежнем автомобиле – Citroen C5 (2006 г.в.).

"Я езжу немного, по разу в день. За год мой доход составляет около 1000 евро. Ну хоть что-то к пенсии. Но после такого подорожания страховки я думаю, работать не стоит. А когда я захотел расторгнуть договор, мне насчитали около 30% в качестве административных расходов. Разве это не мародерство? И никто не указывает причину подорожания", – возмущался таксист.

Страховщики в один голос уверяют, что страховка для таксистов дорожает потому, что они интенсивно эксплуатируют транспортное средство, больше риск.

Представитель BTA Baltic Insurance Company Раймонда Малайте на просьбу прокомментировать историю Вайнутиса дала формальный ответ и не стала объяснять ценовую политику.

Представитель компании Gjensidige Йовита Аукштуолите-Миндерене сказала, что страховые взносы сейчас стали индивидуальными, одинаковых взносов на рынке не осталось.

"Одни платят прежнюю цену, другим могут поднять. Так при сборе взносов появляется больше адекватности, стоимость больше соответствует риску. это значит, что те, кто не совершает ДТП, платят меньше, другим приходится платить больше", – сказала Аукштуолите-Миндерене.

Статистика на самом деле свидетельствует не в пользу водителей По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, в прошлом году в Литве произошло 3289 ДТП (в которых пострадали или погибли люди), в 2015 г. - 3033.