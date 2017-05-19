Цены на продукты могут начать расти в любой момент?

Цены на продукты в Литве могут расти, если торговцы или производители будут работать убыточно, других причин для роста цен нет, пишет lrt.lt.

Так сказали экономисты Рокас Граяускас и Ромас Лазутка, комментируя высказывание акционера группы Norfa Дайнюса Дундулиса о том, что продукты питания в Литве в любой момент могут сильно подорожать.

Дундулис в интервью Verslo žinios сказал, что пока цены на продукты еще не выросли, но пружина так зажата, что может выстрелить в любой момент.

"Продукты могут очень сильно подорожать, поскольку местные производители сильно зажаты. Они не захотят работать себе в убыток. Я знаю многих производителей, которые сейчас работают "на нуле" или в минус", – сказал он.

Старший экономист банка Danske Bank Граяускас сказал, что подобных тенденций в производственном секторе не видно, с этим могут столкнуться разве что некоторые производители.

"С точки зрения прибыльности нашей пищевой отрасли, я бы не сказал, что есть такая тенденция. Да, раньше была, когда сельскохозяйственный сектор, особенно молочный, работал в убыток, но сейчас ситуация изменилась, поэтому увеличились и закупочные цены и цены на конечную продукцию", – заметил он.

"Я согласен разве что с тем, что сейчас нет сильного роста цен, по крайней мере статистика этого не показывает. Даже после введения евро, в 2015–2016 гг., наблюдался отрицательный рост цен на товары основных категорий (мясо и молоко).

Цены на молочные товары сильно выросли с конца четвертого квартала 2016 года, когда увеличились и закупочные цены. Однако по сравнению с тем, что было год назад, цены на фрукты и овощи снизились", – сказал Граяускас.

Однако экономист подчеркнул, что цены на продукты в Литве, по сравнению с нашей покупательной способностью, очень высокие. Они составляют около 75% среднего показателя по ЕС, а зарплаты ниже.

"Поэтому я не вижу каких-то внутренних источников для роста цен: должна в корне изменится покупательная способность, а это маловероятно. С другой стороны, когда мы сегодня говорим о ценах на молоко, мясо, зерно, они зависят от колебаний цен в Европе и мире, там скачков цен также не видно.

С другой стороны, рядом с нами Польша, где из-за колебания валюты цены на продукты ниже, и наши торговцы теряют часть доходов потому, что жители Литвы ездят за покупками в Польшу. Итак, говорить о росте цен в данном контексте сложно", – сказал Граяускас.

Профессор Вильнюсского университета, экономист Ромас Лазутка, как и Граяускас, сказал, что не слышно жалоб производителей на недостаточную прибыль, однако, возможно, их прибыль невелика из-за чрезмерного аппетита торговцев.

"Расти цены могли бы в том случае, если бы ТЦ и производители, поставщики долго работали в убыток и не смогли бы мириться с убытками, но я не слышал (...), чтобы кто-то работал в убыток.

Цены производителей на самом деле могут быть низкими, а прибыль небольшой или на грани, но тут подозреваемыми часто являются торговцы.

Поскольку розничная торговля концентрирована, ТЦ немного и они крупные, а производители небольшие, может быть, что производители не получают прибыли, всю прибыль загребают ТЦ. Именно ТЦ могут быть виновниками того, что производители не получают прибыли", – сказал Лазутка.

По словам Лазутки, если на самом деле продукты первой необходимости подорожают, люди откажутся от чего-то другого, но все равно будут покупать продукты, быть может, будут покупать более дешевые.

Однако, по словам экономиста, это обуздать могут именно торговцы, учитывая то, что в соседней Польше продукты дешевле.