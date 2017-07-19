Цены на грибы и ягоды такие, что пропадает аппетит

Высказывание, дешевле, чем грибы, в это году получило иной смысл. Из-за холодного и дождливого лета грибы и ягоды в большом количестве появились только сейчас, однако цены на них отпугивают покупателей, пишет Naujienos.lt.

Торговцы говорят, что если продавать грибы и ягоды дешевле, то затраченный на их сбор труд не окупается - часть ягодных кустов пострадала от заморозков, а грибы червивые.

Прилавки Паневежского центрального рынка полны ягод и овощей – но в основном это ягоды, выращенные фермерами, или привозные. Однако на некоторых прилавках есть небольшие кучки боровиков и подосиновиков, виднеются лисички. рядом продают чернику, кое-где - землянику.

Айдас Киселюс, торгующий дарами леса, сказал, что торговля вялая, торговцев немало, а цены высокие.

"Не очень покупают, может, люди боятся, что грибы червивые, а может цена высокая. За кучку боровиков или подосиновиков я прошу по 3 евро, а маслята, сыроежки и подберезовики отдаю за 1 евро, столько прошу и за стакан земляники, но не берут", – жаловался мужчина.

По его словам, если погода будет благоприятной, грибы подешевеют, а пока цену снизить не получается, грибов немного.

Рядом с ним Эдита продает боровики и лисички. Она рассказала, что часто с рынка домой приносит полные корзины грибов, поскольку в обычные дни покупателей мало, да и те, услышав цены, разбегаются. Но по ее мнению, цены невысокие – за стакан черники - 1 евро, баночку лисичек – 3 евро, а за кучку боровиков – 3,5 евро.

"Вчера все это в Шимоняйской чаще собрал муж, но, кажется, все придется везти домой. Торговцев много, цены высокие, на грибах не проживешь", – жаловалась женщина.

Другая торговка Нийоле Пагаринскене сказала, что немалая часть покупателей, услышав цену, хватается за голову и взывает к Богу. Но есть и те, кто, не торгуясь, покупает и чернику, и грибы. Немного, но берут.

Покупатели, с которыми говорил журналист Sekundė, сказали, что когда слышишь цены на ягоды и грибы, сразу же пропадает аппетит. Алдона Казлаускене сказала, что грибы и ягоды пенсионерам не по карману.

"Машины у нас уже нет, сами в лес уже поехать не можем, да и здоровье не то. А в лесу, рядом с дачей, ничего не растет, да и клещей боимся. Пришла я на рынок за покупками, хотела и грибов взять, но цены неаппетитные. Придется без них обойтись, мы не гурманы", – пошутила пенсионерка.