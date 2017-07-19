Цены на грибы и ягоды такие, что пропадает аппетит

 (25)
ru.DELFI.lt
среда, 19 июля 2017 г. 16:49
Высказывание, дешевле, чем грибы, в это году получило иной смысл. Из-за холодного и дождливого лета грибы и ягоды в большом количестве появились только сейчас, однако цены на них отпугивают покупателей, пишет Naujienos.lt.
Grybai, T. Šiaudinio nuotr.
© T.Šiaudinio nuotr.("Sekundė")

Торговцы говорят, что если продавать грибы и ягоды дешевле, то затраченный на их сбор труд не окупается - часть ягодных кустов пострадала от заморозков, а грибы червивые.

Прилавки Паневежского центрального рынка полны ягод и овощей – но в основном это ягоды, выращенные фермерами, или привозные. Однако на некоторых прилавках есть небольшие кучки боровиков и подосиновиков, виднеются лисички. рядом продают чернику, кое-где - землянику.

Айдас Киселюс, торгующий дарами леса, сказал, что торговля вялая, торговцев немало, а цены высокие.

"Не очень покупают, может, люди боятся, что грибы червивые, а может цена высокая. За кучку боровиков или подосиновиков я прошу по 3 евро, а маслята, сыроежки и подберезовики отдаю за 1 евро, столько прошу и за стакан земляники, но не берут", – жаловался мужчина.

По его словам, если погода будет благоприятной, грибы подешевеют, а пока цену снизить не получается, грибов немного.

Рядом с ним Эдита продает боровики и лисички. Она рассказала, что часто с рынка домой приносит полные корзины грибов, поскольку в обычные дни покупателей мало, да и те, услышав цены, разбегаются. Но по ее мнению, цены невысокие – за стакан черники - 1 евро, баночку лисичек – 3 евро, а за кучку боровиков – 3,5 евро.

"Вчера все это в Шимоняйской чаще собрал муж, но, кажется, все придется везти домой. Торговцев много, цены высокие, на грибах не проживешь", – жаловалась женщина.

Другая торговка Нийоле Пагаринскене сказала, что немалая часть покупателей, услышав цену, хватается за голову и взывает к Богу. Но есть и те, кто, не торгуясь, покупает и чернику, и грибы. Немного, но берут.

Покупатели, с которыми говорил журналист Sekundė, сказали, что когда слышишь цены на ягоды и грибы, сразу же пропадает аппетит. Алдона Казлаускене сказала, что грибы и ягоды пенсионерам не по карману.

"Машины у нас уже нет, сами в лес уже поехать не можем, да и здоровье не то. А в лесу, рядом с дачей, ничего не растет, да и клещей боимся. Пришла я на рынок за покупками, хотела и грибов взять, но цены неаппетитные. Придется без них обойтись, мы не гурманы", – пошутила пенсионерка.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Цены на грибы и ягоды такие, что пропадает аппетит (25)

Grybai, T. Šiaudinio nuotr.
Высказывание, дешевле, чем грибы, в это году получило иной смысл. Из-за холодного и дождливого лета грибы и ягоды в большом количестве появились только сейчас, однако цены на них отпугивают покупателей, пишет Naujienos.lt.

В Литве цены на жилье растут быстрее, чем в других странах ЕС (10)

The river Neris in Vilnius
Годовой рост цен на жилье в Литве в начале этого года был самым быстрым в Евросоюзе (ЕС), сообщает Eurostatas.

UPS в Каунасе строит распределительный центр (9)

Kaunas
Одна из крупнейших в мире логистических компаний - американская UPS, которая за четыре года планирует удвоить объемы грузоперевозок, расширяется в Каунасе - здесь она строит центр распределения посылок и офисное здание.

Суд: переплату на сумму 1,3 млн. евро за российский газ не вернут (20)

Суд: переплату на сумму 1,3 млн. евро за российский газ не вернут
Паневежской производственной компании Amilina“не удалось через суд вернуть переплату за российский газ на сумму 1,3 млн. евро. Миллионную переплату за газ "Газпрома" не удалось вернуть и производителю тепла Vilniaus energija.

Каунас справился в вызовом: очереди в аэропорту меньше, чем в Вильнюсе (35)

Каунас справился в вызовом: очереди в аэропорту меньше, чем в Вильнюсе
Каунасский аэропорт без проволочек перенял функции главного аэропорта Литвы. С минувших выходных Каунасский аэропорт работает в интенсивном режиме, поскольку Вильнюсский аэропорт закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Facebook друзья