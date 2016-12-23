Цены на электроэнергию в Литве в 2017 году снизятся на 5%

В следующем году цены на электроэнергию для литовских потребителей в среднем снизятся на 5%, постановила в пятницу литовская Комиссия по контролю над энергетикой и ценами.

По подсчетам литовской компании по распределению газа и электроэнергии Energijos skirstymo operatorius (ESO), в связи с этим потребители в год сэкономят около 10 евро.

"В следующем году цены снижаются по причине сокращения цены на распределение электроэнергии, по причине снижения затрат на приобретение электроэнергии благодаря международным смычкам со Швецией и Польшей. Также положительное влияние оказали изменения цен на услуги, отвечающие общественным интересам", - сообщил ранее директор департамента Общественных поставок ESO Рамунас Кяуленас.

Цены на электроэнергию снижаются уже четвертый год подряд - с 2013-ого года они снизились уже на 22%. В предыдущий раз цены снижались в июле этого года - в среднем также на 5%.