Желающие снять жилье в аренду в первую очередь просматривают объявления в интернете, однако цены в последнее время не радуют. Владельцы квартир просят не только заоблачные цены, но и требуют внушительных размеров залог. Такие цены интересанты уже прозвали «космическими», пишет Vakarų ekspresas.
© Shutterstock nuotr.

Цена растет на глазах

Пара из Клайпеды, которая жила в однокомнатной квартире, решила найти более просторную квартиру. Как сказали молодые люди, их заинтересовала двухкомнатная квартира недалеко от моста Пилес за 200 евро. В объявлении было написано, что там есть вся необходимая мебель и оборудование.

«На самом деле был только диван, небольшой шкаф, односпальная кровать в маленькой комнате и кухонная мебель. В общем в гостиной - только диван, но владелица постоянно подчеркивала, что вид виден через окно — на реку, мост. Цена в объявлении указывалась 200 евро, а во время разговора с хозяйкой она выросла до 250, потому что, по ее словам, много интересантов», - рассказывает пара.

По словам собеседников, смущал и тот факт, что владелица живет в соседней квартире, имеет свои ключи от сдаваемой квартиры и во время разговора дала понять, что часто заходит к ним в гости.

Цены на аренду квартиры удивляют и других. Например, 350-400 евро просят за небольшую 2-комнатную квартиру в южной части города, одна комната в многокомнатной квартире стоит 110-130 евро и т. д.

Стоимость аренды в столице растет

Данные портала недвижимости Aruodas.lt свидетельствуют, что во втором квартале этого года цены на аренду в Вильнюсе выросли на 3% по сравнению с прошлым годом, в Каунасе — на 8%, в Клайпеде — примерно на 2%.

Согласно порталу, в начале августа средняя стоимость аренды квартиры в столице, без учета конкретных особенностей и местоположения жилья, составляла около 280 евро в месяц за однокомнатную квартиру и 400-450 евро / месяц за двухкомнатную квартиру.

В Каунасе за однокомнатную квартиру просят в среднем 220 евро / месяц, за двухкомнатную - около 300-360 евро, в Клайпеде соответственно - 170 евро и 350-400 евро.

Директор агентства по недвижимости Avitera В. Симонайтене утверждает, что цены на аренду в евро сравнялись с прежними в литах.

«Я работаю в этой области уже 12 лет, и сегодня вижу, что цены действительно выросли - как в было литах, так сейчас в евро. Да, бывают и «космические» цены, но все же эти квартиры снимают, спрос есть», - прокомментировала специалист.

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