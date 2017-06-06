Центробанк: в критическом случае банки страны выстоят

"Если ВВП заметно упадет, а этот спад возможен в случае корректировки цен на недвижимость и закрытия экспортных рынков, при таком сценарии ВВП падает примерно на 10% и убытки банков могут составить примерно 730 млн. евро. Хорошая новость та, что даже в случае такого черного сценария уровень капитала будет все еще оставаться высоким", - сказал во вторник на пресс-конференции председатель правления БЛ Витас Василяускас.

По его словам, одному банку страны, который глава БЛ не назвал, в случае самого неблагоприятного сценария придется укреплять капитал.

"Банковский сектор способен выдержать уход средств, сокращение вкладов на 8 - 35%. Исторически самое серьезное сокращение вкладов было на 6%, так что даже в случае такого сценария мы не видим проблем с ликвидностью в Литве", - сказал В. Василяускас.

Банки Литвы и филиалы зарубежных банков в прошлом году получили 252,2 млн. евро совокупной прибыли до аудита - на 17,1% больше, чем в 2015 году. В прошлом году прибыльно действовали 10 банков и филиалов, убытки понесли 3 участника рынка. Активы банков в прошлом году выросли на 10% до 25,8 млрд. евро.