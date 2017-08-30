Данные опросов показали, что в столице примерно каждую третью квартиру покупают как инвестицию, с целью ее сдачи в аренду. Данные о приобретении второго жилья подтверждают активность таких инвесторов.
В конце 2016 г. вторичное жилье в Литве составляло 12,3% от общего жилищного фонда, а прирост этого жилья в 2015–2017 гг. составил 1/5 всех заключенных за этот период сделок.
Представитель Центробанка Литвы Андрюс Шкарнулис сказал, что в этой сфере не стоит забывать о возможном риске. Когда жилье для аренды покупают в кредит, некоторые могут купиться на низкие процентные ставки, но ведь такой ситуация вечно не будет. Даже относительно небольшой рост процентной ставки может ударить по карману и разбалансировать финансы инвесторов.
Другой риск, по словам Шкарнулиса, связан с главной проблемой – демографией. "Было бы сложно отрицать, что многие жители считают жилье самой выгодной инвестицией – особенно, когда надеются, что доходы от аренды пополнят карман, когда человек выйдет на пенсию", – сказал эксперт.
Однако каждому, кто намерен покупать жилье для аренды, стоит помнить, что Литве угрожает печальная в демографическом плане перспектива: эмиграция и старение. Если в будущем будет много таких сдающих жилье в аренду пенсионеров, а молодежи станет намного меньше, то жилье просто-напросто не будет кому арендовать, особенно в провинции, поскольку надо признать, что Вильнюс становится центром притяжения. Осенью ЦБ Литвы будет решать, нет ли на рынке недвижимости признаков перегрева и не ввести ли дополнительные предохранители, которые позволят избежать образования пузыря.
Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что пока признаков перегрева невидно, поэтому у ЦБ нет повода для ужесточения требований.
Центробанк рассказал о риске инвестиций в жилье для аренды
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