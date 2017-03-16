Центробанк прогнозирует более активный рост экономики Литвы

"Рост трудовых доходов создаст возможности для повышения потребления населения, и это будет одним из факторов роста экономики. Правда, потребление не должно увеличиться настолько же, насколько оно росло в последние годы, потому что цены, согласно прогнозом, продолжат расти, а трудовые доходы без повышения минимальной заработной платы - меньше, чем в прошлом году", - отметил в пресс-релизе начальник отдела макроэкономики и прогнозирования БЛ Эрнестас Вирбицкас.

Частные потребительские расходы, которые увеличились в прошлом году на 5,2%, в этом году должны вырасти на 3,8%, а в 2018 году - на 3,6%. Расходы на потребление госсектора в 2017 и 2018 годах должны увеличиться на 1,2% (ежегодно), а формирование общего основного капитала (инвестиции) - соответственно на 4,6% и на 5,9%.

Прогнозируется, что рост заработной платы в этом году составит 6,1% (в декабре ожидался рост в 5,7%), а в следующем году - 5,7%. Средняя годовая инфляция в этом году составит 2,8% (декабрьский прогноз - 1,9%), а в 2018 году - на 2,2%.