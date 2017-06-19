Центробанк Литвы на этот год прогнозирует более быстрый рост экономики

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BNS
понедельник, 19 июня 2017 г. 13:18
Согласно новейшим прогнозам аналитиков центробанка, в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы должен увеличиться на 3,3%, а в следующем прирост замедлится до 2,8%.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В середине марта прогнозировалось, что экономика страны увеличится на 2,6%, а в 2018-м - на 2,8%.

"Экспорт товаров увеличился в направлении Востока и Запада, особенно подскочил экспорт. В качестве успешного примера этого мы можем отметить транспортный сектор, который с России переориентировался в западном направлении и в состоянии успешно расти", - отметил в понедельник на пресс-конференции директор Службы экономической и финансовой стабильности центробанка Гедиминас Шимкус.

По словам Шимкуса, повышению прогнозов годового прироста экономики способствовали и неоправдавшиеся чаяния по увеличению зарплат.

Экономист LB считает, что прогноз на 2018 г. остаётся прежним, так как рост заработной платы может оказаться более скромным.

Банк полагает, что средняя заработная плата в этом году должна увеличиться на 6,5%, в 2018-м - на 5,7%. Ожидается, что инфляция в этом году составит 3,2%, в следующем году цены вырастут на 2,2%.

Прогнозируется также, что экспорт Литвы в этом году возрастёт на 3,9%, в 2018-м - на 4,3%. Уровень безработицы, в прошлом году достигавший 7,9%, в этом году должен уменьшиться до 7,3%, а в 2018-м - до 7,1%.

BNS
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