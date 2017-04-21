Центр реестров: оборот на рынке жилья достиг 378 млн евро

Этому больше всего способствовала повышенная активность покупателей в больших городах, а также рост цен в этом сегменте, отмечается в сообщении Центра реестров.
Традиционно наибольшая часть рынка жилья – 58% всего оборота - приходится на приобретение квартир старой постройки, которые, по сравнению с концом прошлого года, подорожали в среднем на 1,8%, а по сравнению со среднегодовым показателем за 2016 г., зафиксирован рост цен на 6,3%.
Между тем цены на новое строительство изменились незначительно - они были соответственно на 3,7% и 1,2% ниже, чем в последнем квартале прошлого года и преобладавших в 2016 г. средних ценах.
Цена домов новой застройки, по сравнению с концом прошлого года, была на 2,1% выше, а средний показатель цен прошлого года они превысили на 1,8%. Дома старой застройки за первые три месяца подорожали в среднем на 4,6%, а по сравнению со средней ценой прошлого года они были на 5,5% выше.