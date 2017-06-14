Несмотря на то, что весна в этом году была поздней, литовские овощи, зелень и ягоды уже появились на рыночных прилавках, пишет Naujienos.lt.

Цены на первые ягоды и овощи немного пугают, однако покупатели находятся. На рынке от красок даже рябит в глазах. Но сейчас на первом месте - клубника.

Прилавки ломятся от количества ягод. Можно найти как литовскую, так и польскую клубнику.

Правда, цена на нее отличается в два раза. Польская клубника стоит от 2 до 3,5 евро за кг, а литовская - 7 евро.

Предприниматель Нийоле Чепайтене рассказала, что продает свою клубнику по 7 евро, поскольку это самые первые ягоды. В этом году из-за поздней весны первые цветки замерзли, поэтому урожай поздний и не такой обильный. Женщина рассказала, что цветки замерзли, несмотря на то, что ягоды держали под пленкой. В этом году первый урожай клубники в ее хозяйстве сняли на 10 дней позже, чем в прошлом.

Чепайтене заметила, что литовским предпринимателям сложно конкурировать с поляками, поскольку в Литве нужно получить массу документов и сертификатов, в Польше таких порядков нет.

Каролис Карпицкас, торгующий клубникой, выращенной своим тестем, сказал, что цена на литовскую клубнику пугает покупателей.

В зависимости от размеров, ягоды стоят 6 и 6,5 евро за кг. А собранные утром ягоды - 7 евро. Покупатели есть, но очереди у прилавка не выстраиваются.

"Цена на первую клубнику всегда пугает, но именно на этих ягодах и зарабатывают, потом вся выручка идет на погашение расходов на уход и выращивание. Обычно мы собираем 120 кг в день, а в этом году – всего 60, но цены увеличились незначительно", – сказал Карпицкас.