Цена на этикетке: за кого в мире принимают литовцев?

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ru.DELFI.lt
вторник, 7 февраля 2017 г. 18:54
Во многих магазинах в Литве продолжаются маркетинговые акции и распродажи.
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Однако покупатели неоднократно замечали, что, намеренно или по ошибке, цена со скидкой бывает выше, чем начальная. Однако, даже покупая товар из новой коллекции, вы можете быть неприятно удивлены.

Жительница Вильнюса Лиепа рассказала, что после получения зарплаты решила пройтись по магазинам и обновить гардероб.

В торговом центре "Панорама" она, помимо всего прочего, зашла в магазин группы Apranga Massimo Dutti. Здесь из ассортимента новой коллекции она выбрала женские брюки линии Denim.

Девушка за брюки заплатила 65,95 евро, однако радость от покупки омрачило более внимательное изучение этикетки: на ней стояла начальная цена в 59,95 евро.

«Думаю, не только меня раздражает то, что в мире так и бывает: хитрят, будто с жителями какой-нибудь банановой республики. Ведь бывает, что и в Африке обыкновенные лекарства продают по более высокой цене, чем в Западной Европе», - говорит девушка.

Руководитель по коммуникации группы Apranga Милда Янушкявичене ситуацию с ценой прокомментировала так:

"Индивидуальные розничные ценовые различия в разных странах в основном определяются ценой покупки, налогами, ценами на сырье, разницей на группировку и округление цен на товары, налогами на франшизу, конкретными затратами на логистику. Цены на продукцию рассчитываются в момент получения товара или перед новым сезоном».

По ее словам, в ассортименте Massimo Dutti есть немало товаров, цена которых ниже указанной на этикетке.

Группа Apranga недавно объявила, что оборот магазинов группы в 2016 году составил 126,8 млн. евро, что на 4,9% больше, чем годом ранее.

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