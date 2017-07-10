Цена на электроэнергию на минувшей неделе выросла почли на 40%

 (6)
BNS
понедельник, 10 июля 2017 г. 17:57
Стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool в Литве на прошедшей неделе составляла 42,8 евро за мегаватт-час - на 36,7% больше, чем на предыдущей неделе, когда она достигала 31,3 евро. За год цена электроэнергии выросла почти на 20%.
© DELFI / Tomas Vinickas

Как утверждает литовский оператор электросетей Litgrid, на минувшей неделе было импортировано 79% потребленной электроэнергии - 43% было импортировано из Латвии, Эстонии и Финляндии, 47% - из третьих стран, 10% - из Польши.

В Литве более половины электроэнергии произвели ГЭС. На минувшей неделе во всех трех Балтийских странах производство электроэнергии снизилось на 6%, поэтому рост и импорт из соседних стран.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Цена на электроэнергию на минувшей неделе выросла почли на 40% (6)

Цена на электроэнергию на минувшей неделе выросла почли на 40%
Стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool в Литве на прошедшей неделе составляла 42,8 евро за мегаватт-час - на 36,7% больше, чем на предыдущей неделе, когда она достигала 31,3 евро. За год цена электроэнергии выросла почти на 20%.

Swedbank и SEB предоставляют группе Scandagra Group кредит на 130 млн. евро

Vytenis Šuklys
Одни из крупнейших в Литве банков - Swedbank и SEB предоставляют кредит на сумму 130 млн. евро одной из крупнейших в странах Балтии групп по торговле удобрениями и зерновыми Scandagra Group, которая собирается использовать заем на инвестиции и оборотные средства.

Литовские экспорт и импорт растут (5)

Литовские экспорт и импорт растут
Объемы литовского экспорта в январе-мае этого года составили 10,35 млрд. евро, импорта - 11,522 млрд. евро или соответственно на 16,5% и на 16,8% больше, чем за такой же период 2016 года.

Ремонт NordBalt продлили до полуночи (4)

Litgrid and LitPol Link
Ремонт электросоединения со Швецией NordBalt продлили еще на сутки до полуночи 10 июля.

Уровень безработицы в Литве - 7,3% (7)

Уровень безработицы в Литве - 7,3%
Уровень безработицы в Литве в начале июля был 7,3% - за месяц он не изменился, сообщила Литовская биржа труда.
Facebook друзья
Rambler's Top100