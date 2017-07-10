Цена на электроэнергию на минувшей неделе выросла почли на 40%

Стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool в Литве на прошедшей неделе составляла 42,8 евро за мегаватт-час - на 36,7% больше, чем на предыдущей неделе, когда она достигала 31,3 евро. За год цена электроэнергии выросла почти на 20%.

Как утверждает литовский оператор электросетей Litgrid, на минувшей неделе было импортировано 79% потребленной электроэнергии - 43% было импортировано из Латвии, Эстонии и Финляндии, 47% - из третьих стран, 10% - из Польши.

В Литве более половины электроэнергии произвели ГЭС. На минувшей неделе во всех трех Балтийских странах производство электроэнергии снизилось на 6%, поэтому рост и импорт из соседних стран.