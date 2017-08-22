Цена на электричество сильно повысилась, была включена Lietuvos elektrine

В среду цена на электроэнергию повысится до 59 евро, так что электростанция намерена продолжить выработку электричества.

"Ремонты АЭС в скандинавских странах и резко сокращение выработки электроэнергии ветрогенераторами вызвали скачок цен на электроэнергию на всех сопредельных рынках. В такой ситуации действует контролируемый Lietuvos energijos gamyba блок комбинированного цикла, который способствует стабилизации цен на бирже. Намечается, что блок комбинированного цикла будет вырабатывать электроэнергию и в среду", - говорится в пресс-релизе Lietuvos energijos gamyba.

В ценовых зонах Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии на бирже Nord Pool во вторник сформировалась оптовая цена на электроэнергию 44,35 евро. В Швеции, откуда электроэнергия через смычку NordBalt приходит в Литву, она составляет 44,29 евро. В среду цена на электроэнергию во всех этих зонах будет одинаковой и составит 59,36 евро.

Последний раз электростанция Lietuvos elektrine вырабатывала электричество два месяца назад, когда не действовала смычка со Швецией NordBalt.