Цена на электричество сильно повысилась, была включена Lietuvos elektrine

 (9)
BNS
вторник, 22 августа 2017 г. 18:55
После того, как цена на электроэнергию на бирже электроэнергии Nord Pool повысилась до 44 евро за мегаватт-час, во вторник электроэнергию стал вырабатывать девятый энергоблок, контролируемый компанией Lietuvos energijos gamyba.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В среду цена на электроэнергию повысится до 59 евро, так что электростанция намерена продолжить выработку электричества.

"Ремонты АЭС в скандинавских странах и резко сокращение выработки электроэнергии ветрогенераторами вызвали скачок цен на электроэнергию на всех сопредельных рынках. В такой ситуации действует контролируемый Lietuvos energijos gamyba блок комбинированного цикла, который способствует стабилизации цен на бирже. Намечается, что блок комбинированного цикла будет вырабатывать электроэнергию и в среду", - говорится в пресс-релизе Lietuvos energijos gamyba.

В ценовых зонах Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии на бирже Nord Pool во вторник сформировалась оптовая цена на электроэнергию 44,35 евро. В Швеции, откуда электроэнергия через смычку NordBalt приходит в Литву, она составляет 44,29 евро. В среду цена на электроэнергию во всех этих зонах будет одинаковой и составит 59,36 евро.

Последний раз электростанция Lietuvos elektrine вырабатывала электричество два месяца назад, когда не действовала смычка со Швецией NordBalt.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Министр: мы не можем рисковать энергетической безопасностью (5)

Министр: мы не можем рисковать энергетической безопасностью
Балтийские страны должны осуществить проект синхронизации как можно скорее, ибо в противном случае они рискуют своей энергетической безопасностью, утверждает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Цена на электричество сильно повысилась, была включена Lietuvos elektrine (9)

Цена на электричество сильно повысилась, была включена Lietuvos elektrine
После того, как цена на электроэнергию на бирже электроэнергии Nord Pool повысилась до 44 евро за мегаватт-час, во вторник электроэнергию стал вырабатывать девятый энергоблок, контролируемый компанией Lietuvos energijos gamyba.

Министерство юстиции: российские суды отклонили иск Антонова к Литве (1)

Vladimir Antonov
Российские суды окончательно отклонили жалобу бывшего главного акционера обанкротившегося литовского коммерческого банка Snoras Владимира Антонова по поводу прекращения дела стоимостью 40 млрд. российских рублей (более 0,5 млрд. евро) против Литвы.

В ТЦ Ozas вместо магазина Prisma откроется Maxima (2)

В ТЦ Ozas вместо магазина Prisma откроется Maxima
Литовской торговой сети Maxima удалось завершить переговоры об аренде помещения в ТЦ Ozas, где раньше располагался магазин Prisma и в Каунасе, на ул. Йонавос.

Банк предупреждает – услуги для части клиентов подорожают (16)

SEB bankas
Когда представляли новинку этого года – пакет основных банковских услуг – обещали, что услуги подешевеют. Однако клиенты уже получают письма из банка, в которых сообщается, что услуги подорожают.
Facebook друзья