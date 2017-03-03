Цена биткоина впервые превысила стоимость унции золота

Стоимость криптовалюты биткоин впервый в истории стала выше стоимости унции золота на мировом рынке. На закрытии торгов электронной биржи Kraken в четверг биткоин стоил 1268 долларов, а одна тройская унция золота - 1233 доллара.

Экономисты связывают рост стоимости биткоина с повышением спроса на криптовалюту в Китае, хотя власти страны в этом году ввели ограничения на ее использование, опасаясь, что биткоин может активно использоваться в качестве канала для вывода денег из страны.

В последнее время инвесторы все чаще покупают биткоин в качестве безопасного актива или когда акции снижаются.

Стоимость биткоина много раз менялась с момента запуска этой криптовалюты в 2009 году. В 2014 году цена на биткоин резко упала.

Биткоин представляет собой систему цифровых жетонов, все сделки с которыми происходят без участия третьей стороны. Для обеспечения безопасности системы используются специальные криптографические методы.

Биткоины существуют в виде записей в электронной базе блокчейн, в которой в нешифрованном варианте хранятся все транзакции с указанием биткоин-адресов отправителей и получателей, но без указания реальных владельцев этих адресов.

Пользователи системы имеют "биткоин-адрес", на который можно получать и с которого можно использовать эту виртуальную валюту. Эти адреса хранятся в интернет-кошельках, которые функционируют как банковские счета.