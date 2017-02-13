ЦБ: Страховой рынок Литвы в этом году вырастет на 6-7%

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BNS
понедельник, 13 февраля 2017 г. 16:56
Литовский рынок страхования, который в прошлом году увеличился на 10%, в этом году может вырасти приблизительно на 6-7%. Интенсивней будет развиваться рынок иных видов страхования, нежели страхование жизни, а рынок страхования жизни ждет падение, прогнозирует Банк Литвы (Центробанк).
© A.Stackevič nuotr.

"На рынок иных видом страхования, чем жизни, положительно повлияет ход развития всей экономики и рост потребления, а также повышение инфляции. Не ожидаются существенные структурные изменения портфеля страхования, на этом рынке будут доминировать обязательные продукты и страхование коммерческого имущества", - отметил в пресс-релизе директор Службы надзора ЦБ Витаутас Валвонис.

По его словам, прогнозируемое падение рынка страхования жизни будет вызвано несколькими причинами.

"Изменения налогового климата и регулирования, происходившие в последние годы, затянувшийся период низких процентных ставок, который повлек за собой снижение гарантированной отдачи страховых продуктов, и необычный скачек страховых премий в последнем месяце 2016 года - это были причины прогнозов негативных изменений на рынке", - отметил Валвонис.

Прогнозируется, что темп роста иных видов страхования, нежели страхование жизни, занимающего две трети всего рынка, в этом году должен составить 10–12%, между тем, сектор страхования жизни может сократиться на 4–6%.

BNS
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