ЦБ: Страховой рынок Литвы в этом году вырастет на 6-7%

Литовский рынок страхования, который в прошлом году увеличился на 10%, в этом году может вырасти приблизительно на 6-7%. Интенсивней будет развиваться рынок иных видов страхования, нежели страхование жизни, а рынок страхования жизни ждет падение, прогнозирует Банк Литвы (Центробанк).

"На рынок иных видом страхования, чем жизни, положительно повлияет ход развития всей экономики и рост потребления, а также повышение инфляции. Не ожидаются существенные структурные изменения портфеля страхования, на этом рынке будут доминировать обязательные продукты и страхование коммерческого имущества", - отметил в пресс-релизе директор Службы надзора ЦБ Витаутас Валвонис.

По его словам, прогнозируемое падение рынка страхования жизни будет вызвано несколькими причинами.

"Изменения налогового климата и регулирования, происходившие в последние годы, затянувшийся период низких процентных ставок, который повлек за собой снижение гарантированной отдачи страховых продуктов, и необычный скачек страховых премий в последнем месяце 2016 года - это были причины прогнозов негативных изменений на рынке", - отметил Валвонис.

Прогнозируется, что темп роста иных видов страхования, нежели страхование жизни, занимающего две трети всего рынка, в этом году должен составить 10–12%, между тем, сектор страхования жизни может сократиться на 4–6%.