C сокращением спроса снизилась в цене электроэнергия

BNS
понедельник, 20 февраля 2017 г. 19:40
На минувшей неделе благодаря улучшению погоды и падению спроса на электроэнергию, а также усилению ветра, электроэнергия подешевела во всем регионе Балтийского моря.
© DELFI / Vilma Deveikytė

Как сообщила электропередающая компания Litgrid, в литовской торговой зоне биржи электроэнергии Nord Pool средняя цена на электроэнергию на прошлой неделе составила 34 евро за мегаватт-час и была на 16% ниже, чем на предыдущей неделе.

"По причине повышения температуры в среднем на 8 градусов, по сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии в Балтийских странах снизилось на 6%, меньше работали и тепловые станции. Кроме того, во всем регионе и в Литве на одну пятую подешевело производство на ветряных установках", - говорится в пресс-релизе Litgrid.

Как отмечает компания, хотя импорт из Швеции на минувшей неделе сократился почти в 5 раз, средняя недельная оптовая цена на электроэнергию в Литве и Латвии оставалось такой же, как и Четвертой ценовой зоне Швеции.

На минувшей неделе в Литву было импортировано 83% потребленной электроэнергии, из которой 58% было импортировано из Латвии, Эстонии и Финляндии, 4% - из Швеции, а немногим более половины всей электроэнергии - из третьих стран.

BNS
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