Буткявичюс предлагает способ снижения цен на продукты

"Мы часто говорим о Польше, Латвии, где НДС на продукты ниже, поэтому мы должны обсудить снижение НДС на продукты в Литве", – сказал Буткявичюс, отметив, что без помощи правительства увеличить конкуренцию сложно и на внутреннем рынке.

Премьер Сквернялис в ответ на это предложение сказал, что льготный НДС на продукты можно было бы одобрить, если бы окончательную пользу получили потребители, но велика вероятность того, что это выгодно только торговцам.

Кроме того, как сказал Сквернялис, сложно сказать, какие продукты являются основными, на какие должен распространяться льготный НДС. Поэтому премьер заметил, что лучшее средство в борьбе с высокими ценами - конкуренция.

"Литва живет в условиях рынка. Что касается нашего рынка продовольствия, я еще раз могу повторить, он у нас небольшой. На снижение цен может повлиять только рост конкуренции, ее отсутствие, способствует повышению цен. Для предотвращения картельных соглашений у нас есть Антимонопольная служба", – сказал он.

Кроме того, по словам Сквернялиса, важен и иной путь: "Увеличивать доходы жителей, чтобы они больше зарабатывали и могли приобрести эти продукты".

Буткявичюс отметил, что Литва - одна из немногих стран ЕС, где нет льготного НДС на продукты питания, поэтому и проигрываем в конкурентной борьбе с соседними странами.

"Есть два пути обуздания или снижения цен на продукты. Первый – конкуренция и на внутреннем и на внешнем рынке с соседними странами. Мы часто говорим о Польше, Латвии, где НДС на продукты ниже, поэтому мы должны обсудить снижение НДС на продукты в Литве", – сказал Буткявичюс.

Во-первых, по его словам, можно начать с цен на мясо, птицу и изделия из них. Сразу снижать НДС на несколько групп нельзя, поскольку это может сказаться на бюджете.

"Но чтобы не было такого, как после введения евро, когда цены увеличились, а наоборот после снижения НДС до 5 или 9%, чтобы цены снизились на тот же процент, нужно обязать Службу по защите прав потребителей следить за ситуацией и анализировать ее", – сказал экс-министра.

"В Литве Государственная продовольственно-ветеринарная служба строго осуществляла контроль производственных предприятий в районах, городках и практически все закрыла. Что касается мясоперерабатывающих предприятий, остались лишь крупные. Если вы, к примеру, поедете в Польшу, то найдете там множество небольших районных предприятий", – сказал Буткявичюс.

По ее словам, конкуренция в Литве сама по себе не может появиться, нужно вмешательство правительства.

"Новый инвестор на рынок Литвы, где, скажем, мясоперерабатывающие предприятия крупные, владеющие новейшими технологиями, без финансовой помощи государства вряд ли придет.

Один из способов побуждения конкуренции - это тот способ, которым прошлое правительство решало вопрос исчезновения животноводства. Тогда была создана поощрительная программа, выделена помощь ЕС, и в течение двух лет количество скота увеличилось в два раза. Я думаю, должна появиться программа, поощряющая производство в регионах", – уверяет Буткявичюс.