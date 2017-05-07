Букеты цветов по 50 евро: покупатели - в основном эмигранты

Первое воскресенье мая, день Матери, для многих - выходной. Но не для Жанеты Стоните, которая продает цветы. Для нее это самая страда.

"Оживление почувствовалось несколько недель назад, – сказала владелица Myliu Myliu gėlės, продающая букеты цветов по фейсбуку.

Она сказала, что перед праздниками вниманием ее не обходят и живущие за границей литовцы, которые хотят удивить своих близких: "Большинство клиентов хотят чего-то особенного - не роз и не тюльпанов, а красочных радужных роз. Конечно, есть интерес и со стороны живущих в Литве".

Девушка начала торговлю два года назад, тогда она работала с другом, а сейчас справляется одна.

По ее словам, первые букеты она создала для друзей, потом стали просить друзья друзей. Начать бизнес ей предложил друг.

"Он был подспорьем для первых шагов, так и началось. Мне не хватало уверенности в себе, просто с его стороны была большая поддержка, он учил не бояться, идти вперед, вот я и решилась. Вскоре появилось много клиентов", – рассказала Жанета.

Через полгода девушка уже увидела, что ее бизнес приносит прибыль. Но для нее это не самое главное, главное отзывы клиентов: "Больше всего сил придают отзывы клиентов". Идея продажи цветов в фейсбуке - не новость, есть и конкуренты. Но сама Жанета сказала, что большой конкуренции не чувствует.

Что касается цен, девушка рассказала, что перед Днем матери цены остались прежними: "Перед такими праздниками, как День Святого Валентина, 8 марта, цены на цветы увеличиваются немного, поскольку цены поднимают и поставщики. Однако День матери в первое воскресенье мая празднуют в немногих странах Европы, поэтому поставщики цены не повышают.

По словам Жанеты, популярнейшие букеты - из роз. В среднем за букет роз клиенты готовы отдать 50 евро.

Ž. Stonytės gėlių puokštė © Asmeninio albumo nuotr.