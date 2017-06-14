Будущее гостиницы "Хилтон" в Вильнюсе повисло на волоске

 (1)
BNS
среда, 14 июня 2017 г. 10:00
Ожидается, что планирующаяся отмена льготного тарифа НДС на гостиницы с 2018 года остановит инвестиции в этом секторе. Группа Viciunu grupe уже сообщила, что если НДС повысится, то она остановит проект строительства гостиницы "Хилтон" в Вильнюсе.
© Vida Press

Другие инвесторы пока не отказываются от планов строительства новых гостиниц, сообщила литовская деловая газета Verslozinios.

"Сейчас интенсивно ведутся работы по проектированию и прочие подготовительные работы, однако если власть на самом деле изменит НДС для гостиниц, нам не останется ничего другого, как остановить проект", - сказал глава группы Viciunu grupe Шарунас Матиошайтис.

Дома Даргис, являющийся генеральным директором компании Eika, которая планирует строить гостиницу Hilton Garden Inn на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе, пояснил, что проект находится уже в той стадии, когда нет возможности его оставить: "Мы не остановимся, гостиница будет, однако возникает вопрос о развитии и конкурентоспособности, по сравнению с находящимися рядом странами".

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Будущее гостиницы "Хилтон" в Вильнюсе повисло на волоске (1)

Будущее гостиницы Хилтон в Вильнюсе повисло на волоске
Ожидается, что планирующаяся отмена льготного тарифа НДС на гостиницы с 2018 года остановит инвестиции в этом секторе. Группа Viciunu grupe уже сообщила, что если НДС повысится, то она остановит проект строительства гостиницы "Хилтон" в Вильнюсе.

ОПЕК ухудшила прогноз по добыче нефти в России (38)

Naftos išgavimas
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз по производству нефти в России в 2017 году до 11,04 миллиона баррелей в сутки. Согласно предыдущей оценке, она ожидалась на уровне 11,12 миллиона баррелей. Такие данные содержатся в июньском докладе картеля.

В Литву хочет прийти биржа электроэнергии из Западной Европы Epex Spot (15)

В Литву хочет прийти биржа электроэнергии из Западной Европы Epex Spot
Биржа электроэнергии Epex Spot, действующая в Германии, Франции и других странах Западной Европы, намерена прийти в Литву.

Предложение в рамках налоговой реформы, которое не одобряют даже свои (4)

Предложение в рамках налоговой реформы, которое не одобряют даже свои
Советник министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса экономист Ромас Лазутка не рад предложению, связанному с введением необлагаемого налогами содровского взноса, поскольку это на руку работодателям.

Еврокомиссия считает Rail Balticа уникальным шансом для стран Балтии (21)

Rail Baltica map in the Latvian
Не будет второго такого же шанса интегрировать страны Балтии в современное прямое железнодорожное сообщение и поддержки от ЕС такого же масштаба, как для проекта магистрали "Rail Balticа", заявила координатор "Rail Balticа" со стороны Еврокомиссии Кэтрин Траутманн.
Facebook друзья
Rambler's Top100