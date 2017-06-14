Будущее гостиницы "Хилтон" в Вильнюсе повисло на волоске

Другие инвесторы пока не отказываются от планов строительства новых гостиниц, сообщила литовская деловая газета Verslozinios.

"Сейчас интенсивно ведутся работы по проектированию и прочие подготовительные работы, однако если власть на самом деле изменит НДС для гостиниц, нам не останется ничего другого, как остановить проект", - сказал глава группы Viciunu grupe Шарунас Матиошайтис.

Дома Даргис, являющийся генеральным директором компании Eika, которая планирует строить гостиницу Hilton Garden Inn на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе, пояснил, что проект находится уже в той стадии, когда нет возможности его оставить: "Мы не остановимся, гостиница будет, однако возникает вопрос о развитии и конкурентоспособности, по сравнению с находящимися рядом странами".