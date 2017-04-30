Будрис уволен с посла главы Rail Baltica statyba

Эту информацию подтвердил BNS сам Д. Будрис.

По информации BNS, компанию возглавит директор департамента инфраструктуры оператора ЛЭП Litgrid Каролис Санковскис, который сейчас отвечает за строительство смычек ЛЭП со Швецией и Польшей NordBalt и Litpol Link.

Как утверждают источники BNS, в пятницу правление Rail Baltica statyba уволила Д. Будриса с 1 июня, а новым главой назначила К. Санковскиса.

Сам К. Санковскис подтвердил BNS, что правление компании рассматривало его кандидатуру, однако пока не хочет комментировать его решений.

Rail Baltica statyba была учреждена в начале 2014 года, с этого времени ею руководит Д. Будрис. Компании принадлежит треть акций СП Балтийских стран RB Rail, которое координирует прокладку Rail Baltica в Литве, Латвии и Эстонии.