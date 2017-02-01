Будет изучена возможность увеличения скорости на участке Rail Baltica от Каунаса до Польши

"Это исследование должно ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы участок железной дороги от Каунаса до литовско-польской границы соответствовал всем требованиям Rail Baltica, среди которых одно из главных - скорость", - сказал BNS представитель железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) Мантас Дубаускас.

Компания RB Rail сообщила, что предложения можно вносить до 16 марта, а исследование должно быть подготовлено до осени этого года.

Прокладка новой железной дороги протяженностью 120 километров и стоимостью 364,5 млн. евро от Каунаса до Польши была завершена в 2015 году, однако максимальная скорость, которую могут развивать на ней пассажирские поезда, составляет 120 км/час. Развить более высокую скорость не позволяют повороты и отсутствие Европейской системы управления железнодорожным движением. Если выпрямить дорогу и внедрить систему, то скорость на этом участке можно будет увеличить до 240 км/час.

Во вторник премьеры стран Балтии подписали соглашение, которым выразили политическую волю провести проект Rail Baltica в жизнь до 2026 года.