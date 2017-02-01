Будет изучена возможность увеличения скорости на участке Rail Baltica от Каунаса до Польши

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BNS
среда, 1 февраля 2017 г. 19:05
Совместное предприятие трех стран Балтии, координирующее проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, ищет консультантов, которые провели бы исследование возможностей повышения скорости поездов на уже проложенном участке железной дороги от Каунаса до литовско-польской границы.
© rail-baltica.lt nuotr.

"Это исследование должно ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы участок железной дороги от Каунаса до литовско-польской границы соответствовал всем требованиям Rail Baltica, среди которых одно из главных - скорость", - сказал BNS представитель железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) Мантас Дубаускас.

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Компания RB Rail сообщила, что предложения можно вносить до 16 марта, а исследование должно быть подготовлено до осени этого года.

Прокладка новой железной дороги протяженностью 120 километров и стоимостью 364,5 млн. евро от Каунаса до Польши была завершена в 2015 году, однако максимальная скорость, которую могут развивать на ней пассажирские поезда, составляет 120 км/час. Развить более высокую скорость не позволяют повороты и отсутствие Европейской системы управления железнодорожным движением. Если выпрямить дорогу и внедрить систему, то скорость на этом участке можно будет увеличить до 240 км/час.

Во вторник премьеры стран Балтии подписали соглашение, которым выразили политическую волю провести проект Rail Baltica в жизнь до 2026 года.

BNS
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Бизнес

Будет изучена возможность увеличения скорости на участке Rail Baltica от Каунаса до Польши (5)

Будет изучена возможность увеличения скорости на участке Rail Baltica от Каунаса до Польши
Совместное предприятие трех стран Балтии, координирующее проект железной дороги европейской колеи Rail Baltica, ищет консультантов, которые провели бы исследование возможностей повышения скорости поездов на уже проложенном участке железной дороги от Каунаса до литовско-польской границы.

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