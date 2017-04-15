Брюссель рассматривает "норвежскую модель" для выхода Британии из ЕС

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Газета.ру
суббота, 15 апреля 2017 г. 16:16
В Брюсселе рассматривают более мягкий вариант выхода Великобритании из Евросоюза, взяв за основу отношения Норвегии и ряда других стран с ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии.
Londone tūkstančiai demonstrantų protestavo prieš „Brexit“
© AFP / Scanpix

План предусматривает, что Британия вступит в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), членами которой являются Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, ведущие свободную торговлю между собой.

После этого Британия сможет подать заявку на членство в Европейской экономической зоне (EEA). Это впоследствии даст стране свободный доступ на европейский рынок.

Как отмечается, подобный вариант, называемый "норвежской моделью", позволит снизить негативные экономические последствия выхода Британии из ЕС и сохранить торговые связи.

Ранее сообщалось, что британское правительство преобразует законодательство ЕС в национальное после Brexit.

Газета.ру
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