Брюссель рассматривает "норвежскую модель" для выхода Британии из ЕС

План предусматривает, что Британия вступит в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), членами которой являются Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, ведущие свободную торговлю между собой.

После этого Британия сможет подать заявку на членство в Европейской экономической зоне (EEA). Это впоследствии даст стране свободный доступ на европейский рынок.

Как отмечается, подобный вариант, называемый "норвежской моделью", позволит снизить негативные экономические последствия выхода Британии из ЕС и сохранить торговые связи.

Ранее сообщалось, что британское правительство преобразует законодательство ЕС в национальное после Brexit.