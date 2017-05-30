British Airways вернулась к привычному расписанию после сбоя

В руководстве британской авиакомпании British Airways заявили, что со вторника перевозчику удалось восстановить полеты по нормальному расписанию после глобального сбоя в системе.
Однако многие пассажиры продолжают ждать свой багаж.
В субботу авиакомпания отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик из-за масштабного сбоя в своей компьютерной системе. Всего из-за этого сбоя пострадали 75 тысяч пассажиров.
"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть нашим клиентам их багаж, - говорится в заявлении компании. - Мы знаем, что число людей, ожидающих багаж, остается значительным".
Ранее авиакомпания принесла свои извинения пассажирам за задержку и отмену рейсов.
В авиакомпании не уточнили, что именно привело к сбою в компьютерной системе. Однако, по данным авиаперевозчика, пока нет никаких данных о том, что сбой был вызван кибератакой.