British Airways не комментирует, будет ли летать в Вильнюс

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BNS
среда, 26 июля 2017 г. 19:00
После того, как власти Вильнюса в среду постановили выделить в течение трех лет около 2,1 млн. евро на маркетинг полетов в один из основных аэропортов Лондона, чтобы привлечь в Вильнюс крупнейшего английского авиаперевозчика British Airways, последний свои планы не комментирует.
British Airways
© AFP / Scanpix

"К сожалению, мы никогда не комментируем спекуляции о новых полетах до любого официального объявления", - говорится в присланном BNS комментарии British Airways.

Коммерческий директор компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Юрате Балтрушайтите на прошлой неделе сказала BNS, что сохраняется возможность привлечения новой традиционной авиакомпании на маршруте Вильнюс - Лондон до летнего сезона следующего года. Она сказала, что переговоры ведутся не только с английскими авиаперевозчиками.

British Airways уже осуществляла полеты из Лондона в Вильнюс, она начала их в 1998 году, однако в 2000 году полеты прекратила и снова вернула в марте 2005 года. Осенью 2006 года авиакомпания снова прекратила полеты, утверждая, что они не приносят прибыли, а в конце 2007 года прекратила деятельность и представительства в Вильнюсе.

Рейс между Вильнюсом и Лондоном традиционной авиакомпании, например, British Airways, является приоритетным направлением Lietuvos oro uostai, попытки создать которое предпринимаются уже не первый год.

BNS
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