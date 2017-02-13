Британские работодатели жалуются на работников из ЕС, увольняющихся из-за Brexit

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rus.DELFI.lv
понедельник, 13 февраля 2017 г. 17:50
Более четверти работодателей Великобритании сообщили о том, что сотрудники из стран Европейского союза намереваются уволиться или вообще покинуть страну в 2017 году из-за планируемого Британией выхода из ЕС.
Londonas
© AFP/Scanpix

Об этом сообщает Euractiv.com со ссылкой на исследование британского Института персонала и развития (Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).

Такие выводы получены по результатам проведенного CIPD исследования, в котором приняли участие 1000 британских работодателей.

Увольнение сотрудников из стран является наиболее существенной проблемой для работодателей, работающих в сферах здравоохранения и образования. 43% работодателей, связанных с образованием, и 47% работодателей, связанных со здравоохранением, заявили, что сотрудники из стран ЕС намереваются уволиться или покинуть Британию.

По данным CIPD, британский рынок рабочей силы остается довольно сильным, однако решение о Brexit повлияло на стратегию работодателей, которые вынуждены приспосабливаться к тому, что в будущем им придется столкнуться со снижением числа работников из стран ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее пообещала ужесточить контроль за иммиграцией после того как страна покинет ЕС, что, скорее всего, произойдет в 2019 году.

Как отмечает CIPD, согласно официальной информации, существенно использовавшие работников из ЕС компании испытывают трудности с заполнением вакансий. Речь идет о предприятиях, действующих в сферах розничной и оптовой торговли, промышленного производства, здравоохранения, общественного питания, а также о гостиницах, на которые в конце 2016 года приходилось 46% вакансий.

Советник CIPD по рынку труда Гервин Дэвис подчеркивает, что число работников из стран ЕС в течение трех месяцев после референдума о Brexit росло медленнее, чем в тот же период до референдума.

"Это создает существенные вызовы для секторов, которые исторически полагались на заполнение вакансий работниками не из Британии, потому что они выглядят наиболее уязвимыми в связи с предстоящими изменениями в политике иммиграции из ЕС", - сказал Гервин Дэвис.

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