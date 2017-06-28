Британия-ЕС. Кто сможет заработать на "Брекзите", а кто — потеряет

До сих пор не ясно, на каких условиях Британия покинет Европейский Союз, тем не менее примерные контуры будущего соглашения уже понятны. Влиятельное европейское издание POLITICO предложило своим читателям путеводитель по ведущимся политическим переговорам. DELFI представляет краткий пересказ.

Торговля

Что поставлено на карту? Экономики Великобритании и ЕС-27 тесно взаимосвязаны, и любое нарушение принципов торговли товарами или услугами нанесет сильный удар по компаниям, банкам и потребителям с обеих сторон, особенно британской. Сторговаться по вопросам торговли будет сложно из-за политических расхождений и ограниченных сроков, к тому же есть ряд проблем, связанных со Всемирной Торговой Организацией.

Кто может проиграть? Британский бизнес и потребители, немецкие и японские автопроизводители.

Кто окажется в выигрыше? Предприятия Евросоюза, которые смогут захватить рынок британских коллег (например, авиакомпании, банки), крупные европейские финансово-деловые центры, такие как Брюссель, Франкфурт, Париж (по мере перемещения в ЕС британских предприятий).

Таможня / Наземный транспорт

Что поставлено на кон? Крупнейшие грузовые порты Великобритании и такие известные автопроизводители, как Nissan, Toyota и BMW, выражают серьезные опасения, что выход Британии из таможенного союза ЕС поставит под удар их бизнес. Например, для порта Дувра любые пограничные проверки означают риск почти полной блокировки транзитных путей. В свою очередь, автопроизводителям важно сохранить доступ к рынкам ЕС для сбыта продукции с британских заводов, расположенных в том числе в Сандерленде и Дерби.

Кто может проиграть? Британские порты, компании, работающие в сфере транзита, производители автомобилей, работники британских автозаводов и т.д. В группу риска попадают также ирландские предприятия, для которых самый удобный маршрут транзита грузовых поставок на Континент проходит через Объединенное Королевство.

Кто окажется в выигрыше? Если транзит через Дувр начнет давать сбои, то потери понесут все участники рынка, поскольку любой другой альтернативный маршрут будет медленнее и дороже. Впрочем, BMW уже намекнул, что может переместить производство своего знаменитого MINI из Оксфорда в Нидерланды.

Права человека

Что поставлено на кон? Последствия "Брекзита" могут ощутить на себе примерно 4,2 миллиона граждан ЕС по обе стороны канала — от британских пенсионеров, проживающих на юге Испании, до медицинских работников Национальной службы здравоохранения Великобритании. Евросоюз выдвинул вопрос о предоставлении гарантии соблюдения прав своих граждан, включая пенсии и "жизненный выбор", как один из приоритетов переговоров. Понятие "жизненный выбор" включает себя право на проживание, работу и возможность претендовать на такое же отношение в вопросах оплаты труда, занятости, социальных пособий и налогов, как и местные жители.

Кто может проиграть? Национальная служба здравоохранения Великобритании (на данный момент Фонд здравоохранения ссылается на нехватку 30 тыс. медицинских сестер в Англии, но количество заявок от медсестер из ЕС для работы в Британии после прошлогоднего референдума резко упало — прим. DELFI), британские университеты и банковский сектор Лондона.

Кто может оказаться в выигрыше? Граждане ЕС по обе стороны канала — их будущий статус сейчас по сути является центральным объектом политических торгов между Лондоном и Брюсселем. 22 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила лидерам стран ЕС предоставить всем гражданам этих стран, прожившим в Соединенном Королевстве не менее пяти лет, постоянный вид на жительство. Этот статус позволит европейцам и после выхода Британии из ЕС беспрепятственно жить в стране и пользоваться государственными услугами образования и здравоохранения, а также социальными льготами. Однако лидеры стран ЕС не спешат соглашаться с условием сделки: Великобритания по-прежнему категорически отказывается, чтобы после "Брексита" суд ЕС следил за соблюдением прав граждан ЕС.

Оборона

Что поставлено на карту? В результате "Брекзита" ЕС потеряет страну с постоянным местом в Совете Безопасности ООН, ядерным арсеналом и армией, которую можно развернуть по всему миру. Положительный аспект: европейский блок получит возможность проводить оборонительную интеграцию — то, против чего Лондон всегда возражал. При этом Великобритания хочет обеспечить себе гарантии сохранения рычагов влияния в таких регионах, как Балканы, и возможности для координации с партнерами Евросоюза вне операций НАТО.

Кто может проиграть? Британские оборонные компании, такие как BAE Systems, если они не могут поддерживать доступ к новому фонду ЕС для исследований в области обороны; оборонная система Евросоюза, если ЕС потеряет британские военные силы и техническую экспертизу.

Кто окажется в выигрыше? Французы, которые в настоящее время руководят внешней политикой ЕС и теперь будут доминировать в оборонной политике; сторонники идеи оборонной интеграции в ЕС.

Преступность/Терроризм/Безопасность

Что поставлено на кон? Обмен информацией будет ключевым вопросом в переговорах по безопасности. Великобритания входит в число первых четырех поставщиков информации в основную базу данных "Европол". Если не будет достигнуто дополнительных договоренностей, Британия почти наверняка потеряет доступ к базе данных "Европол" и Шенгенской информационной системе, что понизит уровень безопасности для граждан Великобритании и ЕС.

Кто может проиграть? Полицейская служба Европейского союза (Европол); полиция Великобритании и проживающие в стране жители.

Кто окажется в выигрыше? Преступные и террористические организации, базирующиеся на территории Британии.

Авиация

Что поставлено на кон? Примерно 50% британских пассажиров путешествуют в/из ЕС, и "Брекзит" повлияет на сообщение между Великобританией и торговыми партнерами с открытым воздушным соглашением с ЕС, как, например, с США. В общей сложности из всех британских соглашений о воздушном сообщении 42 имеют привязку к членству в ЕС и должны быть пересмотрены.

Кто может проиграть? Британские авиакомпании, такие как Thomas Cook, EasyJet и jet2.com (они производят большое число рейсов в страны ЕС или внутри стран ЕС); пассажиры, которым, вероятно, придется платить больше из-за падения конкуренции; Ирландия, у которой из всех стран ЕС наиболее интенсивное воздушное сообщение с Британией.

Кто окажется в выигрыше? Отдельные европейские национальные авиакомпании, такие как Lufthansa, Air France и Alitalia — они с нетерпением ждут снижения конкуренции со стороны бюджетных авиакомпаний Британии.

Медицина

Что поставлено на кон? Британцы и европейцы могут потерять право на получение неотложной медицинской помощи при поездках за рубеж. "Брекзит" также может повлиять на процедуру лицензирования медикаментов в Британии, и обострить проблему дефицита медперсонала на территории Соединенного Королевства.

Кто может проиграть? Туристы, пациенты и Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Кто окажется в выигрыше? Страховые компании, предоставляющие страхование путешествий; одна из стран ЕС, которая получит право разместить у себя Европейское агентство по лекарственным средствам после того, как оно будет передислоцировано из Великобритании.

Университеты

Что поставлено на кон? "Брекзит" может привести к сокращению числа студентов из ЕС, прибывающих на учебу в Британию. Причина — британские вузы могут существенно повысить для европейцев расценки, приравняв их к тарифам для обычных иностранных студентов. Сами британские вузы рискуют потерять 15% своих бюджетов, поступающих из евросоюзных фондов. Ученым из Британии и ЕС, скорее всего, станет сложнее сотрудничать в исследовательских проектах.

Кто может проиграть? Студенты из ЕС, иностранный персонал и ученные, программа Еврокомиссии по обмену студентами Erasmus+.

Кто окажется в выигрыше? Британские студенты, у которых повысятся шансы на поступление в престижные вузы; британские вузы, которые смогут увеличить свои бюджетные поступления за счет пересмотра тарифов для европейцев.