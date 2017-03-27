Brexit уменьшил поток денежных переводов из Великобритании в Литву

В связи с планируемым выходом Великoбритании из состава Европейского союза сумма денежных переводов сильно уменьшилась, зато переводов из США и других стран в прошлом году поступило больше, отмечает представитель Lietuvos bankas.

Сумма денежных переводов в Литву из Великобритании, которая ещё три года назад увеличивалась, сократилась на 20%. Одна из основных причин этого - обесценившийся фунт стерлингов, курс которого по отношению к евро в 2016 г. был на 12% меньше, чем в 2015-м, когда возникли опасения, что Великобритания может выйти из Европейского сообщества, - отмечает ст. экономист Отдела монетарной политики банка Й.Маркаускас.

Сумма переводов частных лиц в Литву в прошлом году составила 1,092 млрд евро - на 3,3% меньше, чем в 2015-м, когда она достигала 1,13 млрд евро. Намного больше поступило переводов в 2013 и 2014 гг. - соответственно на 1,379 млрд евро и 1,471 млрд евро.

В прошлом году третье место по денежным переводам после США и Великобритании занимала Россия.

Всего с 2011 г. из США, Великобритании и России в Литву поступило около 40% всех денежных переводов.