Brexit: Какие изменения ждут граждан ЕС и Великобритании?

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rus.DELFI.lv
пятница, 23 июня 2017 г. 13:19
Лондон заверяет: "брексит" не оставит на произвол судьбы 3 миллиона граждан ЕС, живущих и работающих в Великобритании (и в ответ надеется на такую же "любезность" Брюсселя к британским экспатам на континенте).
© AFP/Scanpix

Британские власти намерены предоставить им четкие права и особый статус. В чем именно они заключаются? Информацию обобщил телеканал euronews.

1. Ни один гражданин ЕС, находящийся в настоящее время в Великобритании, не будет вынужден покинуть страну после выхода Великобритании из ЕС. Все граждане ЕС смогут остаться в королевстве на законных основаниях. В Лондоне не хотят вынуждать людей уехать, не хотят разделять семьи.

2. Любой гражданин ЕС, проживший в Великобритании не менее 5 лет, еще до реализации "брексита" может получить постоянный вид на жительство. Он будет пользоваться теми же правами, что и британские граждане во всем, что касается здравоохранения, образования, пособий и пенсий.

3. Граждане ЕС, живущие в королевстве менее 5 лет, получат право остаться в стране на законных основаниях до достижения 5-летнего срока, после чего смогут беспрепятственно получить постоянный вид на жительство. Это положение будет распространено и на всех, кто прибыл в Великобританию до момента реализации "брексита". При этом вплоть до "брексита" в стране будет действовать законодательство ЕС.

3. У граждан ЕС, живущих в Великобритании, будет время, чтобы решить, воспользуются ли они предоставленным им правом получить постоянный вид на жительство. Срок пока не определен, но предполагается дать людям года два, чтобы упорядочить свой статус в соответствии с новым положением.

4. Процесс регистрации будет максимально упрощен, вся информация в деталях будет предоставлена в свободном доступе уже на следующей неделе.

5. Все положения будут действовать лишь в том случае, если такие же права предоставят и подданным королевства, проживающим в ЕС. Так британский премьер-министр Тереза Мэй понимает "справедливую сделку", которую она надеется заключить на саммите Евросоюза.

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