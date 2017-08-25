В течение 12 месяцев, с марта 2016 по март 2017 года, из Великобритании уехало 122 000 человек. Это на 33 000 больше, чем годом ранее. В целом зафиксирован самый резкий рост количества мигрантов за последнее десятилетие.

Количество уехавших из страны граждан стран "новой Европы" — Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении — выросло на 17 000 человек. Для граждан Болгарии и Румынии этот показатель заметно ниже — 8000 человек.

Кроме того, снизилось количество людей, приехавших в Великобританию из стран ЕС — на 19 000 (до 248 000 человек).

Глава отдела статистики международной миграции ONS Никола Уайт отметила, что эта тенденция может быть связана с последствиями референдума по выходу Великобритании из Евросоюза. Одним из главных аргументов сторонников "Брекзита" на референдуме в 2016 году было стремление ограничить поток миграции в Британию.