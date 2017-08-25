Количество граждан стран ЕС, покинувших Великобританию, резко выросло, сообщает EurActiv со ссылкой на данные Национальной службы статистики (Office for National Statistics). Особенно заметен отток граждан из стран "новой Европы" - в том числе Литвы.
© Shutterstock

В течение 12 месяцев, с марта 2016 по март 2017 года, из Великобритании уехало 122 000 человек. Это на 33 000 больше, чем годом ранее. В целом зафиксирован самый резкий рост количества мигрантов за последнее десятилетие.

Количество уехавших из страны граждан стран "новой Европы" — Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении — выросло на 17 000 человек. Для граждан Болгарии и Румынии этот показатель заметно ниже — 8000 человек.

Кроме того, снизилось количество людей, приехавших в Великобританию из стран ЕС — на 19 000 (до 248 000 человек).

Глава отдела статистики международной миграции ONS Никола Уайт отметила, что эта тенденция может быть связана с последствиями референдума по выходу Великобритании из Евросоюза. Одним из главных аргументов сторонников "Брекзита" на референдуме в 2016 году было стремление ограничить поток миграции в Британию.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

Число свободных рабочих мест за год выросло на 18% (1)

В Литве на конец первого полугодия насчитывалось 19,8...

Брекзит: европейцы массово уезжают из Великобритании (2)

Количество граждан стран ЕС, покинувших...

BBC Russian: у Литвы и Латвии нет согласия по Островецкой АЭС (13)

Латвия и Литва поссорились из-за Беларуси . Латвии...

Монастырь миссионеров станет гостиницей

Костёл Вознесения Господня (миссионеров) станет...

"Содра" проследила за ростом зарплат: кому повезло больше всего? (7)

Во втором квартале 2017 года, по сравнению с тем же...

TOP новостей

Карбаускиc не поддерживает идею присвоить Ландсбергису статус президента (17)

Глава крупнейшей правящей фракции Литовского союза...

Планы, связанные со сносом туалетов на палангском пляже, обжаловали в суде (10)

В начале августа новые палангские пляжные туалеты...

Что надо знать, чтобы перестать верить популистам (30)

Лето подходит к концу, приближается день, когда...

Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же (112)

"Российская реальность, пока ты там живешь, тебя не...

BBC Russian: у Литвы и Латвии нет согласия по Островецкой АЭС (13)

Латвия и Литва поссорились из-за Беларуси . Латвии...