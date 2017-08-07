Больше всего налогов платят не те, о ком говорят вслух

Предприятия в Литве считают, сколько налогов платят ежегодно, по полученным данным составляют списки компаний, которые платят самые большие налоги.

Однако экономисты говорят, что в результате налоги платят не предприятия, а работающие люди. В Литве по-прежнему действует система развивающихся стран: самое большое бремя лежит на тех, кто получает самые низкие и средние зарплаты, а это возмущает.

"Поскольку я немного экономист, то в смешных дискуссиях о налогах, которые платят предприятия, я не участвую, - сказала бывший министр финансов, депутат Ингрида Шимоните, отвечая на вопрос, кто в Литве платит больше всего налогов. - Все налоги в мире платят люди. Вопрос лишь в том, "какие люди"? - потребители, работники, владельцы капитала, т.е. акционеры и кредиторы. Компания - это юридическое понятие, способ проявления ответственности акционеров, но как она не может есть и спать, она не может платить налоги".

Она сказала, что люди несут разное налоговое бремя и говорят о том, какие есть возможности перекинуть бремя налогов на другую группу людей.

"Возьмем налоги на труд: какая разница, кто переводит налоги в бюджет? Никакой. Это бремя несет либо работник через меньшее нетто зарплаты или акционер через меньшую прибыль, или потребитель через более высокие цены. Вот в Литве любят говорить, что работодатель платить высокие содровские налоги – я осмелюсь сказать, что большую часть этого бремени тянут сами работники, получая меньшую реальную зарплату, а выполнение этого обязательства - юридический вопрос. То же самое с потребительскими налогами, акцизами и НДС, которые в бюджет переводят компании, но наибольшее их бремя несут потребители", - сказала Шимоните.

Она сказала, что единственные поступления в бюджет - налоги, которые платят жители.

"Даже настоящие плательщики таких налогов, как налог предприятия с прибыли или налог на имущество платят акционеры, поскольку из-за этих налогов они получают меньшую прибыль, которую перераспределяют в виде дивидендов", - сказала она.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис согласен с тем, что нередко ошибочно полагают, что какие-то налоги платит предприятие.

"К примеру, составляют рейтинги самых крупных налогоплательщиков, считают, сколько и какая компания перевела НДС в бюджет или акцизов. Но компания в данной ситуации выступает лишь как посредник, сборщик налогов с потребителей.

То же самое с подоходным налогом, содровским налогом. Можно сказать, что эти налоги платят компании, которые создали рабочие места. Но более точное определение – компания создала рабочее место, выделила на это определенные финансовые ресурсы, а выполнивший работу человек немалую часть своей зарплаты передал в бюджет", - сказал Мачюлис

К сожалению, по словам Шимоните, основная проблема Литвы - несмотря на то, что налоговая система похожа на западную, сбор налогов зависит от потребительских налогов граждан, а это больше похоже на практику развивающихся стран.

Профессор, экономист Ромас Лазутка также утверждает, что все налоги платят жители.

"Больше всего, по сравнению с их доходами, платят те, кто большую часть доходов тратит на потребление, поскольку больше всего налогов платят через покупку товаров и услуг. На втором месте - содровский налог и налог на здравоохранение, это особые налоги, поскольку дают право кое-что получить в обмен, это полуналоги. Их платят те, кто зарабатывает деньги.

Третьи - жители, получающие облагаемые налогами доходы, это подоходный налог. Налог на прибыль предприятий часто считают налогом предприятий, но у предприятий есть владельцы, поэтому это их налог, но таких налогов платят немного", - сказал экономист.

"В Литве мало льготных НДС, а содровский налог большой, - сказал Лазутка, но он не призывает снижать эти налоги. - (...) В Литве катастрофа не из-за высоких налогов, а из-за низких зарплат".

"Когда в этом месте нет порядка, люди массово уезжают туда, где надеются на порядок, несмотря на налоги. К сожалению, вместо рациональных критериев бросаются идеологическими клише: в частном секторе все отлично, публичный должен привести себя в порядок, т.е. довольствоваться меньшим финансированием", - сказал Лазутка.

Он заметил, что эта ситуация характерна отсталым странам, где элита при огромном неравенстве доходов обо всем заботится в частном порядке, публичный сектор не финансирует, а у большей части жителей нет доступа к этим услугам, они бедствуют, они необразованы, непродуктивны.

Еще одну проблему указала эксперт компании Fidexperta Рута Билкштите. Она заметила, что в Литве большими налогами облагают тех, кто работает по трудовому договору, меньшими - те, кто работает по справке об индивидуальной деятельности.

"Проблема в том, что налоговое бремя людей, выполняющих похожую работу, по трудовому договору выше, особенно в вопросе содровских взносов, а у предприятий расходы на работников в результате выше, чем при найме для выполнения этой работы людей, работающих на себя. Поэтому из-за такой разницы и появляется желание злоупотреблять законами или выбирать альтернативные модели бизнеса", - заметила она, сказав, что, по ее мнению, налоги для всех должны быть одинаковыми.

Билкштите также считает, что в Литве необходимо приравнять необлагаемый налогами минимум к минимальной зарплате, чтобы помочь людям с низкими зарплатами.