Больше всего грузов в Балтии привлек Клайпедский порт

Клайпедский порт, который в прошлом году зафиксировал рекордно большой результат перевалки грузов, уверенно лидировал в Балтийских странах, показывают обнародованные портами данные погрузок.

В 2016 году Клайпедский порт перевалил 40,14 млн. тонн грузов - на 4,2% больше, чем в 2015 году.

Перевалка грузов в Рижском порту уменьшилась на 7,5% до 37,07 млн. тонн, в Вентспилском порту - на 16,5% до 18,81 млн. тонн, в Лиепайском порту она увеличилась на 1,2% до 5,68 млн. тонн. Перевалка грузов в Таллинском порту в прошлом году была на 10,3% меньше - 20,12 млн. тонн.

Бутингским терминалом в прошлом году было перевалено 9,31 млн. тонн нефти - на 7,3% больше, чем в позапрошлом году.