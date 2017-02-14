Больше всего бензина и дизельного топлива в Латвию ввезено из Литвы

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rus.DELFI.lv
вторник, 14 февраля 2017 г. 13:40
В прошлом году больше всего бензина и дизельного топлива в Латвию было ввезено из Литвы, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении.
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

В 2016 году из Литвы ввезено 192,927 млн литров бензина, что составляет 62,1% (в 2015 году - 66,2%) общего объема импорта бензина, из Финляндии - 110,985 млн литров или 35,7%. По сравнению с 2015 годом импорт бензина из Литвы уменьшился на 7,5%, из Финляндии - увеличился на 11,6%.

Дизельного топлива из Литвы в прошлом году ввезено 702,181 тыс. тонн, что составляет 48,5% (в 2015 году - 42,5%) общего объема импортированного дизельного топлива. Это на 0,6% меньше, чем в 2015 году.

Из Финляндии ввезено 31,8% или 459,958 тыс. тонн дизельного топлива, что на 17,2% меньше, чем в 2015 году. Из России импортировано 14,1% или 203,587 тыс. тонн (+ 5,2%), из Белоруссии - 5,5% или 79,392 тыс. тонн, что в 2,6 раза меньше.

Мазут Латвия в прошлом году в основном ввозила из Эстонии - из этой страны импортировано 89,1% или 1477 тонн мазута, что по сравнению с предыдущим годом на 74,9% больше.

Всего в 2016 году в Латвию было ввезено 310,864 млн литров бензина, 1,447 млн тонн дизельного топлива и 1658 тонн мазута.

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