Бизнесмен Авулис: чтобы жилье не дорожало, надо ввозить рабочую силу

Кащюнас сказал, что из-за неравной конкуренции с гражданами третьих стран, могут снизиться зарплаты граждан Литвы.

Кроме того, он обратил внимание на то, что несмотря на то, что за таких людей не платят налоги, на случай несчастного случая на работе, людям, приезжающим в Литву в командировку, все равно бесплатно оказывают неотложную медицинскую помощь.

Вопрос трудоустройства иностранцев в Литве обсуждали в радиопередаче "Открытая беседа" на Žinių radijas.

Кащюнас сказал, что после вступления в силу поправок, в законе образовалась брешь: "Вместо получения разрешения на работу появилась новая возможность – понятие командировочных. Сейчас литовские компании могут заплатить определенную сумму компании из третьих стран, например, России, Беларуси, Украины, и оттуда приедет группа лиц, нет никаких ограничений. Платят за это не работникам, а компании".

По его словам, по такому соглашению люди могут работать в Литве до года.

"В чем проблема? Мы прекрасно понимаем, что литовский бизнес часто нуждается в квалифицированной рабочей силе, которой не хватает, – сказал депутат. – Когда появилась такая возможность, они могут привозить работников даже не по утвержденному правительством списку из 27 специальностей, представителей которых в Литве не хватает. Поэтому возникает вопрос, нет ли тут лазейки, позволяющей обойти список и привозить неквалифицированную рабочую силу. Тогда возникает вопрос, не конкурирует ли такая рабочая сила с местной и не приводит ли к снижению зарплат".

По словам Кащюнаса, статистика показывает, что с начала года гражданам третьих стран выдано в два раза больше рабочих виз - 4000 только в январе.

Глава компании Hanner Арвидас Авулис сказал, что уже много раз говорилось о том, что в Литве не хватает рабочей силы, ее нет.

"Можно говорить, сколько хочешь, давайте брать с Биржи труда, из Литвы тех, кто хочет работать, но у них нет работы, но они не хотят работать, как их заставишь?", – сказал предприниматель.

По его словам, у бизнеса есть выбор – или создавать продукт и услуги, или нет, ничего не делать.

"Кроме того, есть сферы, в которых люди не хотят работать. Например, на стройке не хотят работать ни норвежцы, ни шведы, ни сейчас уже и литовцы", – сказал Авулис.

По словам главы Hanner, нерешение проблемы нехватки рабочей силы приведет в будущем к подорожанию жилья.

Если мы хотим обуздать инфляцию, чтобы цены на жилье не росли, мы должны ввозить рабочую силу", – уверяет Авулис.

"Литовцы также могут ехать в командировку, например, в Швецию или еще куда. Тут нет никакого преступления. Просто есть определенные процессы, которые можно облегчить, и скорее решать проблему", – сказал он.