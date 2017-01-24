Бизнес хочет ясности по поводу создания магазинов алкоголя

Литовский бизнес хочет ясности по поводу намерений правительства учредить сеть специализированных магазинов алкоголя.

Предприниматели считают, что такие магазины в Литве невозможны, между тем, министр здравоохранения Аурелияс Верига заявил, что не отказывается от этой идеи, но ее реализация будет обсуждаться.

"Мы услышали от министра несколько вещей. Услышали о том, что у правительства и министерства есть амбициозный план сократить потребление алкоголя в два раза. Выступают за то, чтобы различными способами сократить количество мест продажи алкоголя. (...) Мы хотим ясности, ведь есть разные идеи, как эти спецмагазины должны учреждаться", - заявил журналистам после встречи с А. Веригой глава Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус.

По его словам, непонятен также план министерства сократить потребление алкоголя в Литве.

А. Верига отметил, что только в дискуссиях выяснится, как будет выглядеть сеть спецмагазинов.

"Я точно не отказываюсь от идеи специализированных магазинов, и это есть в правительственной программе. Как она будет реализована, в этом дискуссия", - сказал министр после встречи.

В декабре он говорил, что специализированные магазины по продаже алкоголя могут возникнуть в 2018 году, а их количество будет установлено с учетом числа населения.

"На встрече мы сказали, что спецмагазины в Литве невозможны, либо их последствия будут огромными", - сказал глава Литовской ассоциации торговых предприятий Лауринас Вилимас.

Ранее Л. Вилимас подсчитал, что учреждение спецмагазинов будет стоить бизнесу сотни миллионов евро, а госбюджет за год потеряет около 50 млн. евро (за вычетом сокращения доходов от акциза).

В правительственной программе намечено снизить доступность алкогольных напитков. По этой причине планируется разрешить торговлю алкогольными напитками только в спецмагазинах, их количество будет устанавливаться с учетом числа жителей. Если эта мера не даст достаточной результат, то будет рассмотрено перенести торговлю алкоголем в сеть государственной монополии торговли алкоголем.

Также планируется повысить возраст легального приобретения и употребления алкоголя до 20 лет, ограничить ночную торговлю алкоголем, планируется ввести обязательную маркировку алкогольной продукции с указанием информации о ее вреде. Также обещают полностью запретить рекламу алкогольных и табачных изделий.

В Сейме зарегистрирован проект закона, в котором предлагается учредить спецмагазины для торговли алкоголем, которые бы были совершенно изолированы от жилых домов. Предлагается разрешить сохранение алкогольных отделов и продавать в них лишь напитки малой крепости, либо совсем их запретить.