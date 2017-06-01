Сделка также распространяется на латвийские телеканалы TV3, TV3+, TV6, Kanals 2 и LNT, а также на эстонские TV3, TV3+, TV6. Сделку планируется завершить в конце лета.

Modern Times Group (MTG) в марте сообщила, что продает за 115 млн. евро бизнес в странах Балтии всемирной компании по управления фондами Providence Equity Partners.

Совет по конкуренции (антимонопольная служба) в четверг разрешила компании Bite Lietuva купить 100% акций компаний TV3, Tele-3 radijas и эстонской Viasat.

Bite Lietuva разрешено контролировать бизнес телеканала TV3 в Литве Контролируемая всемирной компанией по управления фондами Providence Equity Partners телекоммуникационная компания Bite Lietuva может контролировать продаваемую шведским медийным концерном Modern Times Group (MTG) группу литовского телеканала TV3.

Ограничения торговли алкоголем в Литве: неоднозначные оценки После того, как парламент Литвы ужесточил торговлю, употребление и рекламу алкоголя, производители предупреждают, что разочарованные такими решениями властей жители будут эмигрировать, а производители будут вынуждены остановить инвестиции и увольнять работников.

На новом граффити кафе Keulė Rūkė – внимание к "крестьянам" На стене скандально прославившейся закусочной Keulė Rūkė появилось новое политическое граффити. На этот раз на нем изображены литовские политики – Аурелиюс Верига, Рамунас Карбаускис и Агне Ширинскене, изображенные в виде террористов.

Что в этом году предлагает палангский кемпинг С началом календарного лета, начался и сезон работы кемпингов. Палангский кемпинг открылся с 1 июня.