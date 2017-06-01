Bite Lietuva разрешено контролировать бизнес телеканала TV3 в Литве

Контролируемая всемирной компанией по управления фондами Providence Equity Partners телекоммуникационная компания Bite Lietuva может контролировать продаваемую шведским медийным концерном Modern Times Group (MTG) группу литовского телеканала TV3.
Совет по конкуренции (антимонопольная служба) в четверг разрешила компании Bite Lietuva купить 100% акций компаний TV3, Tele-3 radijas и эстонской Viasat.
Modern Times Group (MTG) в марте сообщила, что продает за 115 млн. евро бизнес в странах Балтии всемирной компании по управления фондами Providence Equity Partners.
Сделка также распространяется на латвийские телеканалы TV3, TV3+, TV6, Kanals 2 и LNT, а также на эстонские TV3, TV3+, TV6. Сделку планируется завершить в конце лета.