Безработица в Литве ниже среднего показателя по ЕС

За год - в апреле по сравнению с апрелем 2016 года - этот показатель в Литве снизился на 0,8 пункта, а по сравнению с мартом этого года - снизился на 0,6 пункта, показывают обнародованные в среду данные Евростата. В конце апреля в Литве не было работы у 110 тыс. жителей.

Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год снизился на 2,8 пункта, а за месяц - на 1,7 пункта до 12,8%. Во всем ЕС этот показатель был 16,7%, а только в еврозоне - 18,7%.

Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС в апреле работы не было у 19,1 млн. человек. Самый низкий уровень безработицы был в Чехии (3,2%), самый высокий - в Греции (23,2%).