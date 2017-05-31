Безработица в Литве ниже среднего показателя по ЕС

 (6)
BNS
среда, 31 мая 2017 г. 19:42
Уровень безработицы в Литве в апреле этого года составил 7,5% и был ниже среднего показателя по Евросоюзу (ЕС), сообщает Евростат.
© Shutterstock nuotr.

За год - в апреле по сравнению с апрелем 2016 года - этот показатель в Литве снизился на 0,8 пункта, а по сравнению с мартом этого года - снизился на 0,6 пункта, показывают обнародованные в среду данные Евростата. В конце апреля в Литве не было работы у 110 тыс. жителей.

Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год снизился на 2,8 пункта, а за месяц - на 1,7 пункта до 12,8%. Во всем ЕС этот показатель был 16,7%, а только в еврозоне - 18,7%.

Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС в апреле работы не было у 19,1 млн. человек. Самый низкий уровень безработицы был в Чехии (3,2%), самый высокий - в Греции (23,2%).

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Безработица в Литве ниже среднего показателя по ЕС (6)

Безработица в Литве ниже среднего показателя по ЕС
Уровень безработицы в Литве в апреле этого года составил 7,5% и был ниже среднего показателя по Евросоюзу (ЕС), сообщает Евростат.

Сколько придется доплачивать операторам связи: где дешевле (10)

Сколько придется доплачивать операторам связи: где дешевле
Новые цены на услуги связи вступят в силу с 15 июня 2017 года, это актуально для всех, кто ездит за границу и там пользуется литовским телефоном.

Столичных водителей и пассажиров транспорта ждут перемены (8)

Столичных водителей и пассажиров транспорта ждут перемены
С июля этого года пассажиры вильнюсского общественного транспорта получат возможность выбирать билеты для проезда новых типов - на 5 и 365 дней, а также появятся билеты комбинированного типа "Паркуйся и езжай".

С июля в Литве подорожает газ для бытовых потребителей (57)

С июля в Литве подорожает газ для бытовых потребителей
Поскольку завершается срок действия скидки на газ, предоставленной российским концерном "Газпром" весной 2014 года, с июля газ для жителей и прочих бытовых потребителей Литвы будет обходиться на 5-8% дороже.

Из Киева в Вильнюс можно будет слетать за символическую цену (38)

Из Киева в Вильнюс можно будет слетать за символическую цену
МАУ проведут масштабную распродажу 30 тысяч билетов в Европу в честь предстоящего введения безвизового режима.
Facebook друзья
Rambler's Top100