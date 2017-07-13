Бесплатные поездки за алкоголем в Латвию: разница в цене очевидная

Читатель DELFI Рита зафиксировала необычную рекламу и коротко охарактеризовала ее так: "Все пути ведут в Бауске, везут бесплатно!"
В рекламном буклете перечислены известные производители алкоголя и указаны цены на самый дешевый алкоголь. Пол-литра пива можно купить за 0.39 евро, а более популярного – за 0.69 евро.
В Литве после повышения акциза на алкоголь, предприниматели стараются всеми способами увеличить продажи. Даже готовы бесплатно возить их в Бауску.
Поездка организована на 8-местном микроавтобусе. везут из двух литовских городов – Биржай и Пасвалиса. В буклете указано не только время отъезда, но и сколько времени длится поездка. Указано и когда автобус едет обратно.
DELFI обратился за комментарием к компании Gelsva, которой принадлежит сеть магазинов Vynoteka. Однако ее представитель Эдвинас Амбрукайтис по телефону комментировать отказался, просил журналиста приехать в офис.
Он сказал, что из-за бесплатных поездок, организуемых для покупателей, сейчас они оказались в центре внимания, из-за ответов на вопросы по телефону стали распространяться неверные интерпретации. Чтобы такого впредь не было и читатели могли понять позицию компании, нужна конкретная беседа.