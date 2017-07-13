Бесплатные поездки за алкоголем в Латвию: разница в цене очевидная

Бауске, находящаяся недалеко от границы с Литвой, может стать еще одним центром притяжения для литовцев. Редакция DELFI получила фотографию читателя с ценами в магазине Vynotekа, находящемся в Бауске, и предложение бесплатно съездить за покупками на красном автобусе этого магазина.

Читатель DELFI Рита зафиксировала необычную рекламу и коротко охарактеризовала ее так: "Все пути ведут в Бауске, везут бесплатно!"

В рекламном буклете перечислены известные производители алкоголя и указаны цены на самый дешевый алкоголь. Пол-литра пива можно купить за 0.39 евро, а более популярного – за 0.69 евро.

В Литве после повышения акциза на алкоголь, предприниматели стараются всеми способами увеличить продажи. Даже готовы бесплатно возить их в Бауску.

Поездка организована на 8-местном микроавтобусе. везут из двух литовских городов – Биржай и Пасвалиса. В буклете указано не только время отъезда, но и сколько времени длится поездка. Указано и когда автобус едет обратно.

DELFI обратился за комментарием к компании Gelsva, которой принадлежит сеть магазинов Vynoteka. Однако ее представитель Эдвинас Амбрукайтис по телефону комментировать отказался, просил журналиста приехать в офис.

Он сказал, что из-за бесплатных поездок, организуемых для покупателей, сейчас они оказались в центре внимания, из-за ответов на вопросы по телефону стали распространяться неверные интерпретации. Чтобы такого впредь не было и читатели могли понять позицию компании, нужна конкретная беседа.