Белорусские грузы увеличили доходы и объёмы перевалки Klaipedos naftа

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BNS
понедельник, 7 августа 2017 г. 19:00
Благодаря увеличению потоков нефтепродуктов из белорусских заводов возросли объёмы перевалки и доходы клайпедской компании по транспортировке нефтепродуктов Klaipedos naftа, выросли объёмы перевалки и на обновленной площадке терминала автоцистерн.
Mindaugas Jusius
© DELFI / Audrius Solominas

Генеральный директор Klaipedos naftа Миндаугас Юсюс утверждает, что начало второго полугодия настраивает на оптимистический лад.

"В июле потоки грузов через нефтетерминалы возросли почти на 22%, преимущественно благодаря росту транзитных потоков и привлечению дополнительных грузов". Интенсивный был и период заполнения на площадке терминала автоцистерн Klaipedos naftа", - отмечает в сообщении для печати Юсюс.

В июле, по сравнению с июлем прошлого года, перевалка нефти подскочила на 21,6% до 671 тыс. тонн, разгазование СПГ - на 64% до 1,668 млн мегаватт-часов, доходы компании выросли на 12,7% до 8,9 млн евро.

За семь месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, перевалка нефти сократилась на 21% до 3,933 млн тонн, разгазовка СПГ - на 36% до 6,536 млн мегаватт-часов.

Доходы Klaipedos naftа за этот период понизились на 6,3% до 61,3 млн евро, только от перевалки нефтепродуктов и иной деятельности - на 19,4% до 20,8 млн евро, от разгазовки СПГ - выросли на 2,3% до 40,5 млн евро.

BNS
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Белорусские грузы увеличили доходы и объёмы перевалки Klaipedos naftа (2)

Mindaugas Jusius
Благодаря увеличению потоков нефтепродуктов из белорусских заводов возросли объёмы перевалки и доходы клайпедской компании по транспортировке нефтепродуктов Klaipedos naftа, выросли объёмы перевалки и на обновленной площадке терминала автоцистерн.

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