Беларусь приграничная и курортная в ценах: ехать или не ехать?

Польша и Беларусь остаются востребованными маршрутами для шопинга, однако DELFI решил посмотреть на цены не в ставшем популярным среди жителей Литвы Гродно, а на белорусских курортах и границе.

До белорусской границы из Вильнюса — всего 33 километра. Соблазн заскочить в белорусский приграничный магазинчик есть, а вот имеет ли смысл? Не стоит забывать, что для посещения Беларуси нужна виза. Это не касается поездок в Гродненскую область, виза не требуется и для прилетающих в Беларусь на самолете, однако в таком случае срок пребывания ограничен - не более 5 дней.

А большинству жителей Литвы, желающих приехать в соседнюю страну, все же на визу придется потратиться. Плюс нужна медицинская страховка. Но, допустим, у вас на руках есть и виза, и страховка, и вы решили посетить в Беларуси родственников или, например, отдохнуть у озера Нарочь, а заодно заглянуть и в магазины или даже в бар.

На границе





После того, как Беларусь в июле 2016 года провела деноминацию национальной валюты, разобраться в ценах стало гораздо проще. Сейчас 2 белорусских рубля стоят около 1 евро.

Недалеко от пункта пересечения границы (Лаворишкес-Котловка) на белорусской территории есть автозаправка с магазинчиком продовольственных товаров. Заглянем сюда.

Пол-литра минеральной воды местного производства здесь стоит около 40 евроцентов, столько же сока (с мякотью) — 71 евроцент, йогуртный коктейль (2% жирности, 250 гр.) - 65 евроцентов, литр кефира — 80 евроцентов. Сухой завтрак (250 г) — около 90 евроцентов.

Можно здесь приобрести и фасованную рыбу, например, филе сельди кусочками (260 гр.) вам обойдется в 2,10 евро, рулеты из селедки с перцем (200 г.) стоят 1,75 евро, филе сельди без добавок (150 г.) - 1,15 евро.

Пол-литра белорусского пива «Лидское» стоит 91 евроцент, печенье «Воздушное суфле» — 62 евроцента. Шоколадный батончик Mars или Bounty - 63 евроцента, Twixx Extra – 93.

Курортный поселок Нароч





У решивших отдохнуть в курортном поселке Нарочь есть возможность что-то купить на месте. Поселок находится в Мядельском районе Минской области, в 100 километрах от Вильнюса. Центр поселка застроен многоквартирными жилыми, торговыми и административными зданиями, неподалеку расположено большинство белорусских санаториев.

В расположенном в поселке продуктовом магазине можно купить все необходимое, а цены здесь не такие уж низкие, а иногда и выше литовских. Например, килограмм бананов стоит около 1,34 евро, 1 кг грейпфрутов — 1,65 евро. Литр молока (в зависимости от жирности) стоит от 70 евроцентов до 1 евро.

Сыр «Адыгейский» (1 кг) стоит 4,50 евро, творог (упаковка в 300 г) - 63 евроцента, 300 г сосисок «Тигры» - 1,50 евро, «Сливочных» сосисок - 1,50 евро, а 400 г. «Эстонской» колбасы обойдется в 1,13 евро.

Один литр фруктового сока в пачке стоит 80-90 евроцентов, березовый сок стоит несколько дешевле — 73 евроцента. Пластиковая бутылка кваса объемом 1,5 литра вам обойдется в 70 — 85 евроцентов.

Десяток куриных яиц здесь стоит около евро, килограмм куриных крылышек — 2 евро, 75 грамм растворимого кофе — 3 евро.

250 граммов салата с копченым мясом (250 г) в упаковке стоит около 92 евроцентов, салат «Оливье» в упаковке - 88 евроцента, салат «Крабовый» - 1,11 евро.

Пол-литра белорусского пива «Лидское» вам обойдется в 82/90 евроцентов, а литр «Хмельного» - в 1 евро.

Санаторий: кофе за 2 евро





Санаторий «Приозерный» считается одним из самых современных в Нарочанском крае. Он был недавно отремонтирован, здесь лечат болезни костно-мышечной системы, органов пищеварения, мочеполовой системы и т. д.

Но и цены на питание здесь уже выше. Если зайти не в бесплатную для курортников столовую, а в местный бар, расположенный в главном здании санатория, то расплатиться придется по прейскуранту.

Итак, за черный кофе и «Латте» вы заплатите около 2 евро, за кофе «Погорячились!» - 3,15 евро, зеленый заварной чай «Жасмин» стоит около 1,50 евро.

Грибной суп в баре стоит 1,50 евро, уха из форели — 3,80 евро, рыба по-гавайски - 2,80 евро.

Картофельные оладьи вам обойдутся в 2 евро, ветчина «Бабушкин сундук» - 2,60 евро, стейк - 3,90 евро, филе птицы в сыре — 1,70 евро, а запеченная с грибами свинина — почти 4 евро.

Стоит иметь ввиду, что в Литву из Беларуси можно провести не все товары, ограничения накладываются на алкоголь, сигареты, мясные и молочные изделия. Не стоит забывать и об очередях на границе. Кроме того, как уже говорилось выше, нужна виза. Это может быть туристическая, деловая, транзитная виза, а также виза, дающая возможность посещения могил родственников и т.д.

Одноразовая виза в Беларусь стоит 25 евро, двухразовая — 35, многоразовая — 60 евро. Многоразовая виза, действующая один год стоит, 60 евро. Одноразовая транзитная виза вам обойдется в 10 евро.