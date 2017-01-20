Беларусь демонстрирует открытость в вопросе Островецкой АЭС

В то время как Литва постоянно упрекает соседнюю Беларусь в непрозрачности вопроса строительства Белорусской АЭС в Островце, в Беларуси утверждают, что продолжают демонстрировать открытость и прилагают все усилия для налаживания диалога с Литвой по вопросу строительства Белорусской АЭС.

"О демонстрации открытости" 20 января заявила на пресс-конференции в Минске первый заместитель министра природы и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина, передает БелаПАН.

Она напомнила, что в июне и сентябре прошлого года в Вильнюсе и Минске состоялись два раунда белорусско-литовских консультаций экспертов по научным и техническим вопросам проекта строительства БелАЭС. В конце декабря чиновники Минприроды направили руководству Министерства окружающей среды Литвы предложение и подтверждение готовности продолжить диалог на экспертном уровне. Здесь стоит отметить, что своих вопросов по строительству АЭС после этих встреч литовская сторона не сняла.

Приоритетными темами, которые Беларусь намерена обсуждать с литовскими коллегами, Малкина назвала создание совместного органа «для рассмотрения вопросов обеспечения экологической, ядерной и радиационной безопасности объектов», совместной системы радиационного мониторинга ядерно-энергетических объектов, расположенных по обе стороны белорусско-литовской границы, и совместного органа по послепроектному анализу работы на Белорусской АЭС.

«Также мы продолжим работу над проектом двустороннего соглашения о выполнении Конвенции Эспоо», — добавила замминистра природы.

Малкина также сообщила, что в начале января текущего года Минск направил письмо о готовности «принять наиболее удобную для Литвы дату, чтобы встретиться для обсуждения вопросов, которые находятся в зоне повышенного внимания».

Литва критически смотрит на процесс строительства рядом со своей границей Белорусской АЭС. Не далее как вчера глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что белорусская сторона при строительстве АЭС в Островце избирательно применяет стандарты ядерной безопасности.