Беларусь демонстрирует открытость в вопросе Островецкой АЭС

Беларусь "демонстрирует открытость" в вопросе Островецкой АЭСу Литвы есть вопросы

Белорусские новости
пятница, 20 января 2017 г. 16:15
В то время как Литва постоянно упрекает соседнюю Беларусь в непрозрачности вопроса строительства Белорусской АЭС в Островце, в Беларуси утверждают, что продолжают демонстрировать открытость и прилагают все усилия для налаживания диалога с Литвой по вопросу строительства Белорусской АЭС.
© Astravo AE archyvo nuotr.

"О демонстрации открытости" 20 января заявила на пресс-конференции в Минске первый заместитель министра природы и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина, передает БелаПАН.

Она напомнила, что в июне и сентябре прошлого года в Вильнюсе и Минске состоялись два раунда белорусско-литовских консультаций экспертов по научным и техническим вопросам проекта строительства БелАЭС. В конце декабря чиновники Минприроды направили руководству Министерства окружающей среды Литвы предложение и подтверждение готовности продолжить диалог на экспертном уровне. Здесь стоит отметить, что своих вопросов по строительству АЭС после этих встреч литовская сторона не сняла.

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Приоритетными темами, которые Беларусь намерена обсуждать с литовскими коллегами, Малкина назвала создание совместного органа «для рассмотрения вопросов обеспечения экологической, ядерной и радиационной безопасности объектов», совместной системы радиационного мониторинга ядерно-энергетических объектов, расположенных по обе стороны белорусско-литовской границы, и совместного органа по послепроектному анализу работы на Белорусской АЭС.

«Также мы продолжим работу над проектом двустороннего соглашения о выполнении Конвенции Эспоо», — добавила замминистра природы.

Малкина также сообщила, что в начале января текущего года Минск направил письмо о готовности «принять наиболее удобную для Литвы дату, чтобы встретиться для обсуждения вопросов, которые находятся в зоне повышенного внимания».

Литва критически смотрит на процесс строительства рядом со своей границей Белорусской АЭС. Не далее как вчера глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что белорусская сторона при строительстве АЭС в Островце избирательно применяет стандарты ядерной безопасности.

"Мы очень обеспокоены тем, что Беларусь применяет международные стандарты ядерной безопасности избирательно. Это неприемлемо", - сказал Л. Линкявичюс
Министр отметил, что избирательное применение стандартов ядерной безопасности позволяет сделать вывод, что в ходе развития проекта БелАЭС есть что скрывать. Литва обращает внимание на то, что такие вопросы, как критерии подбора строительной площадки, оценка воздействия на окружающую среду, сейсмические исследования во время этой миссии МАГАТЭ проверяться не будут.

На строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС время от времени происходят инциденты, вызывающие у Литвы сомнения в безопасности станции. На АЭС будут установлены два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020.

Беларусь уверяет, что строительство станции абсолютно безопасно.

Белорусские новости
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Беларусь "демонстрирует открытость" в вопросе Островецкой АЭС у Литвы есть вопросы

Беларусь демонстрирует открытость в вопросе Островецкой АЭС
В то время как Литва постоянно упрекает соседнюю Беларусь в непрозрачности вопроса строительства Белорусской АЭС в Островце, в Беларуси утверждают, что продолжают демонстрировать открытость и прилагают все усилия для налаживания диалога с Литвой по вопросу строительства Белорусской АЭС.

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