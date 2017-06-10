Бартушка: переговоры с Orlen Lietuva продвигаются вперед

Переговоры контролируемой государством литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и находящегося в управлении польского НК Orlen литовского нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuva о тарифах на услуги продвигаются вперед, утверждает глава ж/д компании Мартас Бартушка.

"Переговоры идут, когда будут результаты, мы сообщим. (...) Верю, что продвигаются, процесс действительно позитивный, надеюсь, что можно найти решение, сейчас стороны согласуют и ищут его", - заявил М. Бартушка на пресс-конференции в пятницу.

"Надеюсь, что скоро", - так он ответил на вопрос о том, когда можно ожидать соглашение.

Orlen Lietuva и Lietuvos gelezinkeliai расходятся во мнениях по поводу подписанного в 2009 году договора о грузоперевозках, который действует до 2024 года. НК в одностороннем порядке решил платить за услуги перевозок меньше. Новое руководство ж/д компании декларировало желание мирно договориться с Orlen Lietuva, потому что прошлогодние попытки компаний сделать это не увенчались успехом.

В марте, после встречи с вице-министром энергетики Польши Михалом Куртыкой министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис сообщил BNS, что спор с Orlen Lietuva попытаются разрешить как можно быстрее.

Из-за разногласий компании ведут и судебные разбирательства, требуя суммы, достигающие десятки миллионов евро.