Бартушка: переговоры с Orlen Lietuva продвигаются вперед

BNS
суббота, 10 июня 2017 г. 14:20
Переговоры контролируемой государством литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и находящегося в управлении польского НК Orlen литовского нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuva о тарифах на услуги продвигаются вперед, утверждает глава ж/д компании Мартас Бартушка.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Переговоры идут, когда будут результаты, мы сообщим. (...) Верю, что продвигаются, процесс действительно позитивный, надеюсь, что можно найти решение, сейчас стороны согласуют и ищут его", - заявил М. Бартушка на пресс-конференции в пятницу.

"Надеюсь, что скоро", - так он ответил на вопрос о том, когда можно ожидать соглашение.

Orlen Lietuva и Lietuvos gelezinkeliai расходятся во мнениях по поводу подписанного в 2009 году договора о грузоперевозках, который действует до 2024 года. НК в одностороннем порядке решил платить за услуги перевозок меньше. Новое руководство ж/д компании декларировало желание мирно договориться с Orlen Lietuva, потому что прошлогодние попытки компаний сделать это не увенчались успехом.

В марте, после встречи с вице-министром энергетики Польши Михалом Куртыкой министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис сообщил BNS, что спор с Orlen Lietuva попытаются разрешить как можно быстрее.

Из-за разногласий компании ведут и судебные разбирательства, требуя суммы, достигающие десятки миллионов евро.

BNS
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Бизнес

Бартушка: переговоры с Orlen Lietuva продвигаются вперед

Бартушка: переговоры с Orlen Lietuva продвигаются вперед
Переговоры контролируемой государством литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) и находящегося в управлении польского НК Orlen литовского нефтеперерабатывающего комплекса Orlen Lietuva о тарифах на услуги продвигаются вперед, утверждает глава ж/д компании Мартас Бартушка.

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