Barbora начинает свою деятельность в Каунасе

В апреле интернет-магазин Barbora планирует начать свою деятельность в Каунасе, сообщает директор компании Томас Кибилдис.

"Сейчас завершаем создание необходимой инфраструктуры, набираем команду", – сказал он DELFI.

Глава Barbora рассказал, что каунасцы уже информированы о том, что компания начинает свою деятельность в их городе, их пригласили зарегистрироваться на сайте, чтобы получить всю информацию и испытать эту услугу.

До сих пор Barbora занималась доставкой товаров в Вильнюсе, части Вильнюсского района и в Тракай.

"Каунас был выбран для расширения, поскольку это второй по величине город в Литве, который в последнее время быстро развивается. Кроме того, в Каунасском районе есть немало небольших городков, в которых в будущем Barbora также будет предлагать свои услуги", – сказал Кибилдис.