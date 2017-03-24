Barbora начинает свою деятельность в Каунасе

 (1)
ru.DELFI.lt
пятница, 24 марта 2017 г. 16:02
В апреле интернет-магазин Barbora планирует начать свою деятельность в Каунасе, сообщает директор компании Томас Кибилдис.
Elektroninė parduotuvė Barbora
© Bendrovės nuotr.

"Сейчас завершаем создание необходимой инфраструктуры, набираем команду", – сказал он DELFI.

Глава Barbora рассказал, что каунасцы уже информированы о том, что компания начинает свою деятельность в их городе, их пригласили зарегистрироваться на сайте, чтобы получить всю информацию и испытать эту услугу.

До сих пор Barbora занималась доставкой товаров в Вильнюсе, части Вильнюсского района и в Тракай.

"Каунас был выбран для расширения, поскольку это второй по величине город в Литве, который в последнее время быстро развивается. Кроме того, в Каунасском районе есть немало небольших городков, в которых в будущем Barbora также будет предлагать свои услуги", – сказал Кибилдис.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Ryanair собирается расширять базу в Каунасе

Ryanair собирается расширять базу в Каунасе
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair собирается расширять базу ремонта и технического надзора за самолетами в Каунасе.

Barbora начинает свою деятельность в Каунасе (1)

Elektroninė parduotuvė Barbora
В апреле интернет-магазин Barbora планирует начать свою деятельность в Каунасе, сообщает директор компании Томас Кибилдис.

Комиссия по ценам назначила Vilniaus energija штраф в размере 1,307 млн. евро (11)

Комиссия по ценам назначила Vilniaus energija штраф в размере 1,307 млн. евро
Государственная комиссия по ценам и энергетическому контролю назначила компании Vilniaus energija максимальный штраф в размере 1,307 млн. евро. Он назначен за то, что в 2012-2014 гг. компания незаконно повысила цены на отопление.

Пристав: вероятность уплаты "Газпромом" всего штрафа - низкая (6)

Пристав: вероятность уплаты Газпромом всего штрафа - низкая
Пристав, которая должна взыскать самый штраф, назначенный в Литве за нарушения конкуренции - почти 36 млн. евро - с российского "Газпрома", скептически оценивает возможности государства получить все эти деньги.

Финансовые учреждения должны усилить борьбу с отмыванием денег (3)

Финансовые учреждения должны усилить борьбу с отмыванием денег
Последняя история с отмыванием денег, когда из России как предполагают могли вывести около 22 млрд долларов, не окажет значительного влияния на надёжность финансового сектора Литвы, поскольку роль банков страны в этой истории была относительно незначительной, утверждают эксперты.
Facebook друзья
Rambler's Top100