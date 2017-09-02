Рокас Граяускас, старший экономист Danske Bank в странах Балтии (Литва)

В Литве признаков «пузыря» нет

«Мы часто слышим, что подорожали квартиры или квартиры в Вильнюсе очень дорогие. Да, но чаще речь идет о престижном жилье, колебания его цены не отражают общую ситуацию на рынке. По оценке частных агентств и Eurostat, средний уровень цен на недвижимость в Литве на уровне 2006 года, между тем зарплаты, по сравнению с 2006 годом увеличились больше чем в 1,5 раза. Люди сейчас могут позволить себе купить жилье, этот показатель растет, по сравнению с тем, что было до кризиса: цены на недвижимость растут медленнее, чем зарплаты».

(ru.delfi.lt)

Сийм Искюлль, экономист Swedbank (Эстония)

Риск перегрева снижается

«Активность на таллиннском рынке квартир сохраняется на уровне примерно 2300 сделок за квартал. Несмотря на произошедшее в третьем квартале 2016 года резкое ускорение роста квартирных цен и на превышение ценового уровня времён бума, пока рынок можно считать стабильным. Во времена последнего бума на рынке недвижимости в течение квартала совершалось в среднем 3000-3500 сделок, так что нынешний уровень активности ниже. Хотя в абсолютном выражении уровень цен на недвижимость вырос по сравнению с последним бумом, относительный уровень цен сейчас существенно ниже. Если в 2006 году в Таллинне за один квадратный метр квартиры приходилось отдавать в среднем 2,5 нетто-зарплаты, то в третьем квартале этого года — всего 1,6 нетто-зарплаты.

Риск перегрева рынка недвижимости снижается и в связи с замедлением прироста новых девелоперских проектов. Похоже, что рост «складских остатков» новых квартир в Таллинне замедлился и сообщений о реальном начале строительства новых квартир становится меньше.

В 2017 году мы ожидаем замедления роста зарплат и повышения потребительских цен, что должно оказать стабилизирующее воздействие и на цены недвижимости.»

(rus.delfi.ee)

Леонид Альшанский, аналитик банка ABLV (Латвия):

Наш кризис может быть только отголоском мирового

«У нас нет в недвижимости такого бума, какой был до кризиса – настолько ненормального. Цены у нас были просто несравнимы с покупательной способностью, это был просто спекулятивный пузырь. Сейчас очевиден рост зарплат – причем он опережает рост производительности труда, что нехорошо в принципе. И опять-таки – наш кризис скорее всего будет отголоском мирового. Я не вижу, чтобы у нас отдельно в стране произошел кризис, в том числе – связанный с бумом в недвижимости. Может быть – предсказать очень сложно.

Но общая наша экономическая проблема – в том, что у нас сейчас экономика растет очень низкими темпами, при этом растет во многом за счет дотаций со стороны Евросоюза и еврозоны…»

(Латвийское радио 4, rus.lsm.lv)