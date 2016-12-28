Банки предлагают пакеты услуг: у кого дешевле?

С 1 февраля 2017 года банки обязаны предоставить клиентам возможность получить все необходимые услуги не дороже, чем за 1,5 евро в месяц. DELFI интересовался, сколько эти пакеты услуг будут стоить в трех крупнейших банках.

В пакете, составленном по методике Центробанка Литвы, должно быть открытие счета, э-банкинг, средство управления счетом и безопасное устройство для подключения (карта кодов с SMS-сообщениями, генератор кодов), неограниченное поступление средств в евро, неограниченный перевод наличных на счет.

Также в него должны включать платежную карту и карту для операций, не менее 10 любых переводов в евро по интернету в месяц, включая оплату услуг, оплату электронных счетов, переводов внутри учреждения и другим поставщикам, операции прямого дебета, выплата наличных – не менее 550 евро в месяц через банкоматы.

Малоимущие граждане, получающие на счет социальную помощь, смогут пользоваться пакетом с 50% скидкой, т.е. за 0,75 евро в месяц.

На сайте банка SEB сообщается, что с 1 февраля клиенты могут выбирать из 6 пакетов.

Отвечающий требованиям ЦБ пакет "Стандартный" будет стоить 1,50 евро. Жители также смогут выбрать пакет "Предприимчивый" (1,80 евро) и "Предприимчивый плюс" (3 евро), которые могут быть дешевле (соответственно 1 и 2,50 евро), если на счет в банке SEB поступает зарплата, пенсия или стипендия.

SEB также предлагает специализированные пакеты "Сеньор" (0,70 евро), "Школьник" (бесплатно), "Молодежь" (0,50 евро).

Swedbank пока предлагает два пакета: "Удобный" (1,70 евро) и "Удобный плюс" (2,90 евро). Дешевле за пакеты будут платить те, кто получает на счет в этом банке зарплату (0,90 евро).

Особое предложение ждет участников программ молодежь и пенсионеры. Участие в этих программах стоит 0,70 евро в месяц.

"Базовый пакет услуг, как и предусмотрено требованиями, Swedbank предложит в следующем году. Это будет отдельный пакет основных банковских услуг, который будет действовать наряду с пакетами Swedbank "Удобный" и "Удобный плюс", – пояснила DELFI представитель банка Юрате Гумуляускене.

Банк DNB предлагает клиентам три пакета: "Повседневный" (1,50 евро), "Активный" (3,50 евро) и "Золотой" (5,50 евро).

Представитель банка DNB Валдас Лопета сказал, что с февраля 2017 года всем клиентам предложат стандартную плату за обслуживание банковских карт – 0,60 евро в месяц. До сих пор некоторые клиенты пользовались услугой бесплатно.

"С введением пакета и основного счета ЦБ это не связано, такое решение было принято для упрощения и оптимизации ценовой политики", – пояснил Лопета.